कानपुर: बहू ने करवाई थी हत्या, दवा कारोबारी मर्डर केस में खुलासा

उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस ने दवा कारोबारी हत्याकांड में सनसनीखेज और चौकाने वाला खुलासा किया है, पुलिस इस मामले में मृतक की बहू यानी बेटे की पत्नी को आरोपी बनाया है. पुलिस के अनुसार, बहू ने ही बदमाशों को बुलाकर अपने ससुर की हत्या करवाई थी, पुलिस ने बहू और हत्याकांड में शामिल बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि, कानपुर की कल्याणपुर थाने इलाके में दवा व्यापारी की हत्या के मामले में सीसीटीवी फुटेज आया सामने जिसमें अपराधी दिखता है इसी सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने दो बदमाशों का एनकाउंटर किया है. पुलिस एनकाउंटर घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है.

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यह है पूरा मामला

घटना के संबंध में अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिम राजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि दिनांक 06.09.2026 को प्रातः थाना कल्याणपुर क्षेत्रान्तर्गत इंदिरा नगर चौकी क्षेत्र में स्थित प्लैनेट ऑर्बिट सोसाइटी के फ्लैट संख्या सी-104 में रहने वाले विनीत मनुचा की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी. इस संबंध में उनके पुत्र द्वारा थाना कल्याणपुर पर मु0अ0सं0 488/2026, हत्या के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया.

पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए दो आरोपी

उन्होंने कहा कि जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, वादी एवं अन्य साक्षियों के बयान तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर दो अभियुक्त—विशाल गौतम और राजकिशोर के नाम सामने आए. दोनों अभियुक्तों की तलाश के दौरान आज शाम लगभग 7:30 बजे पुलिस टीम की उनसे मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों अभियुक्त घायल हो गए.घायल अभियुक्तों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है. प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विवेचनात्मक एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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