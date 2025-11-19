कानपुर: प्रेमिका को मंडप में आता देख भागा दूल्हा, शादी से ठीक पहले गेस्ट हाउस में हंगामा

उत्तर प्रदेश के कानपुर में शादी के मंडप से दूल्हा बने सिपाही सचिन यादव के भागने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. शहर के चकेरी स्थित नीला गार्डन गेस्ट हाउस में जब सिपाही का शादी का कार्यक्रम चल रहा था तभी उसकी प्रेमिका आ गयी और उसने दूसरी शादी करने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया, मंडल में अफरा-तफरी मच गयी. सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गयी.

उधर मौका पाकर दूल्हा बना सिपाही भाग गया. पुलिस के मुताबिक प्रेमिका और आरोपी सिपाही कानपूर देहात के रहने वाले हैं. और दोनों में प्रेम संबंध भी थे,आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज है.

क्या है पूरा मामला ?

पुलिस के मुताबिक पीड़िता LLB छात्रा और आरोपी सिपाही सचिन यादव दोनों ही कानपुर देहात के ही रहने वाले हैं. दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फेसबुक पर हुई थी. दोनों छह महीने तक लिव इन में रहे. आरोप है कि सचिन ने शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए. जब युवती ने शादी की बात तो आरोपी मुकर गया. और दूसरी जगह अब शादी कर रहा था.

सचिन से आहट होकर पीड़ित युवती ने जनवरी 2024 में आरोपी के खिलाफ रेप,धूखाधडी जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया. सचिन के खिलाफ कोर्ट से वारंट भी जारी है.

शादी की सूचना पर हंगामा

पीड़िता को पता चला कि सचिन कानपुर के चकेरी स्थित नीला गार्डन गेस्ट हाउस में दूसरी शादी करने जा रहा है, उसने फौरन ही अकबरपुर पुलिस को सूचना दी और पुलिस टीम के साथ गेस्ट हाउस पहुंच गई. वहां शादी का कार्यक्रम चल रहा था लेकिन जैसे ही सचिन ने प्रेमिका और पुलिस को देखा तो वहां से फरार हो गया. इसके बाद युवती ने गेस्ट हाउस में जमकर हंगामा काटा, जिससे हरकोई वहां हतप्रभ रह गया. कुछ ही देर में पूरा गेस्ट हाउस खाली हो गया.

जल्द गिरफ्तारी का दावा

इस मामले में ACP चकेरी अभिषेक कुमार पाण्डेय ने अबताया कि आरोपी सचिन यादव यूपी पुलिस में तैनात है. कानपूर देहात में उसके खिलाफ बलाताक्र का मामला दर्ज है, कोर्ट से वारंट भी जारी हैं. शादी की सूचना पर पुलिस टीम पीड़िता को साथ लेकर आई थी लेकिन सचिन पहले ही फरार हो गया. उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा.