कानपुरः विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पर अभद्र टिप्पणी केस में एक्शन, कांग्रेस नेता समेत 6 पर FIR

उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में एक्शन हुआ है. कानपुर पुलिस ने इस मामले में कांग्रेस नेता सहित 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. कानपुर की चकेरी थाना पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के नेता अंशु गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है.

जानकारी के मुताबिक, कानपुर में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस नेता संदीप शुक्ला समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. बता दें कि कांग्रेस नेता पर सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी से यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी का आरोप है.

नवरात्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को CM योगी का तोहफा, मानदेय बढ़ाया

बीजेपी नेता की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कानपुर की चकेरी थाना पुलिस ने केस दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के नेता अंशु गुप्ता की शिकायत पर कार्रवाई की है. पुलिस ने कांग्रेस नेता संदीप शुक्ला समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ केस दर्ज जांच शुरू कर दी है.

क्या है विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पर अभद्र टिप्पणी का विवाद?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप शुक्ला पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी और विभिन्न अकाउंट्स के जरिए उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. फिलहाल यह मामला अब पुलिस के पास पहुंच चुका है. पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के नेता अंशु गुप्ता की शिकायत पर कांग्रेस नेता सहित आधा दर्जन लोगों पर केस दर्ज कर लिया है. साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है.

लखनऊ यूनिवर्सिटी में ABVP का प्रदर्शन, CJP के खिलाफ जमकर नारेबाजी