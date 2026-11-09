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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकानपुर: दीपावली पर भाई ने की भाई की हत्या, ईंटो से कुचला, आरोपी फरार

कानपुर: दीपावली पर भाई ने की भाई की हत्या, ईंटो से कुचला, आरोपी फरार

कानपुर के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के संजय गांधी नगर दिवाली के दिन छोटे भाई ने विवाद के बाद अपने बड़े भाई की ईंट मारकर हत्या कर दी. पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है.

Written By : अशोक सिंह, कानपुर |  Updated at : 09 Nov 2026 12:09 PM (IST)
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कानपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया. आरोप है कि छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की ईंट से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद शव को पड़ोस के एक खाली प्लॉट में फेंककर आरोपी मौके से फरार हो गया.

दरअसल, पूरा मामला कानपुर के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के संजय गांधी नगर का है. कल देर रात जब पूरा शहर दीपावली की खुशियां मना रहा था, उसी वक्त कानपुर के हनुमंत विहार के रहने वाले 40 वर्षीय आनंद सिंह उर्फ रगडू का रविवार देर रात अपने छोटे भाई प्रियम सिंह से किसी पारिवारिक बात को लेकर विवाद हो गया. बताया जा रहा है कि दोनों भाई नशे की हालत में थे. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई.

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ईंट से हत्या कर खाली प्लॉट में फेंका शव

आरोप है कि इसी दौरान छोटे भाई प्रियम सिंह ने ईंट से हमला कर अपने बड़े भाई आनंद सिंह की हत्या कर दी. इसके बाद शव को घसीटकर पड़ोस में स्थित सचिन कुमार पाल के खाली प्लॉट में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया. मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि इस मारपीट में प्रियम सिंह के साथ उसकी पत्नी रानी और 15 वर्षीय बेटी भी शामिल थीं. वहीं, वारदात से पहले घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को बंद किए जाने की बात भी सामने आई है. 

पुलिस ने आरोपी की पत्नी और बेटी को हिरासत में लिया

वही, तत्काल इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची हनुमंत विहार पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस ने मामले में पूछताछ के लिए मृतक के छोटे भाई की पत्नी रानी और उसकी नाबालिग बेटी शीतल को हिरासत में लिया है. वहीं मुख्य आरोपी प्रियम सिंह वारदात के बाद से फरार बताया जा रहा है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच-पड़ताल कर रही है. अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर मामूली पारिवारिक विवाद ने इतना भयावह रूप कैसे ले लिया कि एक भाई ने अपने ही भाई की जान ले ली? पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी.

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About the author अशोक सिंह, कानपुर

अशोक सिंह 25 सालों से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. कानपुर की राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर नजर रखते हैं. दो जुड़वा बहनों की कहानी दिखाते हुए उन्होंने 3 दिन तक लाइव में अहम भूमिका निभाई थी. इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया. 
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Published at : 09 Nov 2026 12:09 PM (IST)
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