कानपुर: प्यार करने पर युवक को मिली मौत, लड़की के भाइयों ने पीट-पीट उतारा मौत के घाट

उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर में चार दोस्तों ने मिलकर युवक की बेहरहमी से पिटाई की जिससे युवक की मौत हो गई है. पुलिस की शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ सामने आया है, मारपीट की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य साथियों की तलाश में दबिश दी जा रही है. यह घटना रावतपुर थाना क्षेत्र के गोपाल टावर के पास की बताई जा रही है.

घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक लकी रावतपुर थाना क्षेत्र के गोपाल टावर के पास प्राइवेट नौकरी करता था. उसका पड़ोस में एक लड़की से प्रेम संबंध था, जो इसके दोस्तों को नागवार गुजरा. दोस्तों ने कई बार लकी को समझाया लेकिन वह नहीं माना, वह अपनी प्रेमिका के लिए कुछ भी करने को तैयार था.

आरोपियों ने की युवक की बेरहमी से पिटाई

घटना वाली रात लकी अपनी बाइक में तेल भरवाने के लिए अपने साथी के जा रहा था, तभी रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार चार लड़कों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की. आरोपियों की पिटाई से लकी बुरी तरह घायल हो गया, परिजन उसे इलाज के लिए पहले निजी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इलाज से इनकार कर दिया. इसके बाद परिवार वाले लड़के को लेकर कार्डियोलॉजी पहुंचे जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया.

मृतक की मां ने बताया पूरा सच

वहीं, मृतक की मां लक्ष्मी सिंह ने कहा कि, मोहल्ले की एक लड़की मेरे लड़के से बात करती थी. उन्होंने आरोप लगाया है कि लड़की के भाई रोहित ने उनके बेटे लकी को मारा है. उन्होंने यह भी बताया कि लड़की अक्सर उनके घर आया जाया करती थी. उन्होंने इस मामले में आरोपियों और लड़कियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार

वहीं, आरोपियों की पिटाई से आक्रोशित परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने परिवार वालों की तहरीर पर चार लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. रावतपुर थाना पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

मारपीट की CCTV वीडियो आया सामने

वहीं, सरेराह युवक से मारपीट का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में लकी बाइक से पैदल जाता दिख रहा है, तभी उसके साथी बाइक से उतरकर मारपीट कर रहे हैं. पुलिस ने घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की है.

एडीसीपी कपिल देव सिंह ने कहा कि, आरोपियों में रोहित चौहान, अंकुर, मोहित और अभय की पहचान कर ली गई है. इस मामले में तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है. एक मुख्य आरोपी गिरफ्तार है, जबकि इसके अलावा अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं.