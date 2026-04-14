उत्तर प्रदेश के कानपुर में सोमवार को उस वक्त बवाल हो गया, जब भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और दारोगा को चूड़ियां दिखाई. ये कार्यकर्ता, महिला उत्पीड़न के मामले में शिकायत दर्ज कराने की मांग को लेकर थाने पहुंचे थीं. जिसके इन्होंने जमकर नारेबाजी की और हनुमान चालीसा का भी पाठ किया.

ये मामला कानपुर के नौबस्ता थाने का है, जहां पीड़ित महिला ने शिकायत की सुनवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता थाने पहुँच गईं और हंगामा किया. हंगामे के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने दारोगा को चूड़ियां दिखाई और महिला उत्पीड़न के मामले में केस दर्ज़ की मांग की.

बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

बीजेपी पदाधिकारियों ने एसओ के खिलाफ नारेबाजी की और भ्रष्टाचारी इंचार्ज हटाने के नारे लगाए. इस घटना की सूचना मिलते हैं डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी और एडीसीपी साउथ योगेश कुमार मौके पर पहुँच गए. जिसके बाद उन्होंने किसी तरह पूरे मामले को शांत कराया और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया.

पुलिस पर शिकायत दर्ज नहीं करने का आरोप

पीड़ित महिला का आरोप है कि उसका विवाह 2025 हुआ था, जिसके बाद से ही पति का अत्याचार शुरू हो गया. आरोप है कि पति उसे चाकू, बांका जैसे हथियार दिखाकर डराता था. 20 मार्च को पति ने उसके साथ फिर मारपीट की, जिसके बाद मामला पुलिस थाने पहुँच गया. पुलिस वालों ने उसे समझाया लेकिन, पति ने फिर से उसे परेशान करना शुरु कर दिया. महिला ने जब फिर से नौबस्ता थाने पहुंची तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है.

पुलिस का कहना है कि दहेज उत्पीड़न मामले में न्यायालय को आख्या भेजी जा चुकी थी. न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस पहले से ही FIR प्रक्रिया का पालन कर रही थी. डीसीपी ने पुलिस पर कार्रवाई नही करने के आरोपों की भी जाँच का भरोसा दिया है. उन्होंने दारोगा राहुल कुमार की जांच एडीसीपी को सौप दी है. डीसीपी के आश्वासन के बाद पूरा मामला शांत हुआ.

रिपोर्ट- अशोक