कानपुर में बीरू हत्या मामले में बवाल, परिजनों ने शव को हाईवे पर रखकर किया हंगामा

कानपुर में 37 वर्षीय बीरु सिंह भदौरिया मौत मामले में परिवार ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया है. परिजनों और स्थानीय लोगों ने बीरू सिंह का शव हमीरपुर हाईवे पर रखकर जमकर बवाल काटा और जाम लगा दिया. परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि बीरू सिंह की मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या है. परिजनों ने उच्चाधिकारियों को मौके पर बुलाने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की.

गुरुवार सुबह मृतक बीरू सिंह के परिजनों ने शव को हमीरपुर हाईवे पर रखकर ज़ोरदार प्रदर्शन किया. उन्होंने दावा किया कि एक कार सवार लोगों ने उनकी हत्या की है. आरोपियों ने बीरू के हाथों को कार की खिड़की के शीशे में फंसाया और छत पर रखकर 1.5 किलोमीटर तक गाड़ी को दौड़ाया. ये घटना इलाके में लगे दर्जनभर सीसीटीवी कैमरों में क़ैद हो गई है.

परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

मृतक बीरू की पत्नी ने आरोप लगाया कि "पुलिसवाले इसे हादसा बता रहे हैं लेकिन ये एक्सीडेंट नहीं, हत्या है. पांच लोगों ने उनकी हत्या की है. आरोपियों ने उन्हें गाड़ी की छत पर लिटाकर हत्या की है. हमें बच्चों के लिए मुआवजा चाहिए. ये हादसा नहीं था; यह हत्या थी, जो पाँच लोगों ने की है."

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परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस इस मामले में लापरवाही बरत रही है. अपहरण और हत्या की जगह एफआईआर में इस घटना को हादसा बताया गया है. मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है. हालात को संभालने की कोशिश की जा रही है.

मामले में अब तक दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में अब तक दो आरोपियों राजवीर और पिंटू को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही वारदात में इस्तेमाल कार को भी बरामद कर लिया गया है. तीसरे आरोपी मेवा यादव की तलाश की जा रही है. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है.

बता दें कि कानपुर के थाना हनुमंत विहार में रहने वाले बीरू सिंह की मंगलवार की रात को मौत हो गई थी. बीरू सिंह दशहरा मेला देखकर आ रहे थे, जहां आरोपियों ने पहले उन्हें कार से टक्कर मारकर घायल कर दिया और फिर उनके हाथों को कार के शीशे में फँसाकर छत पर लिटाकर डेढ़ किमी तक कार को दौड़ा दिया. इसके बाद आरोपियों ने एक दुकान के सामने उन्हें गिराकर कार से कुचल दिया और फ़रार हो गया.