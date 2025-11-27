ताज का दीदार और सुगम व्यापार: कानपुर और आगरा मेट्रो के विस्तार से आसान हुई लोगों की राह

Kanpur and Agra Metro News: देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में शहरी परिवहन की तस्वीर तेजी से बदल रही है. राज्य के दो प्रमुख औद्योगिक और पर्यटन शहर कानपुर और आगरा अब 'मेट्रो सिटी' के रूप में अपनी पहचान को और मजबूत कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (UPMRC) के नेतृत्व में चल रहा मेट्रो विस्तार का काम न केवल ट्रैफिक जाम से राहत दिला रहा है, बल्कि इन शहरों की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार दे रहा है.

कानपुर मेट्रो

कानपुर मेट्रो का 'प्राथमिकता कॉरिडोर' (IIT कानपुर से मोतीझील) दिसंबर 2021 से ही सफलतापूर्वक चल रहा है, लेकिन अब निगाहें इसके पूर्ण विस्तार पर हैं.

कॉरिडोर-1 (IIT से नौबस्ता): इस 23.8 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का बाकी हिस्सा (मोतीझील से नौबस्ता) अपने अंतिम चरण में है. 2025 के अंत तक इस पूरे कॉरिडोर के चालू होने की उम्मीद है, जिससे शहर के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से सीधे जुड़ जाएंगे.

कॉरिडोर-2 (कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा-8): इस दूसरे कॉरिडोर पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. रावतपुर और काकादेव जैसे घनी आबादी वाले इलाकों को कवर करने वाली इस लाइन के लिए अंडरग्राउंड और एलिवेटेड दोनों तरह के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं. इसका लक्ष्य 2026 तक पूरा होना है.





आगरा मेट्रो

ताजनगरी आगरा में मेट्रो का विस्तार पर्यटन के लिहाज से बेहद अहम है. मार्च 2024 में शुरू हुए 6 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर (ताज ईस्ट गेट से मनकामेश्वर) ने पर्यटकों को बड़ी राहत दी है.

विस्तारित कनेक्टिविटी: अब मेट्रो नेटवर्क का विस्तार सिकंदरा तक किया जा रहा है. इसका उद्देश्य ताजमहल, आगरा फोर्ट और राजा की मंडी रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख बिंदुओं को जोड़ना है.

कॉरिडोर-2 (आगरा कैंट से कालिंदी विहार): आगरा में दूसरे कॉरिडोर पर भी काम शुरू हो चुका है, जो शहर की दूसरी सबसे व्यस्त लाइफलाइन बनेगा. इसके निर्माण में भी तेजी देखी जा रही है और इसे भी 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

आम जनता को क्या होगा फायदा?

मेट्रो के इस विस्तार से कानपुर और आगरा के निवासियों को ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से बड़ी राहत मिलेगी.

1. समय की बचत: घंटों का सफर अब मिनटों में तय होगा. उदाहरण के लिए, कानपुर में IIT से नौबस्ता की दूरी सड़क मार्ग से तय करने में जो समय लगता था, वह अब आधा रह जाएगा.

2. प्रदूषण में कमी: सड़कों से निजी वाहनों का दबाव कम होने से कार्बन उत्सर्जन में गिरावट आएगी.

3. सुरक्षित सफर: महिलाओं और छात्रों के लिए मेट्रो एक सुरक्षित और आरामदायक विकल्प बनकर उभरी है.





मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हाल ही में की गई समीक्षा बैठकों में भी इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया है. कानपुर और आगरा में मेट्रो का यह विस्तार सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं है, बल्कि यह यूपी की 'स्मार्ट मोबिलिटी' की दिशा में एक बड़ी छलांग है. आने वाले एक-दो सालों में, जब ये दोनों नेटवर्क पूरी क्षमता से चलेंगे, तो इन शहरों की जीवनशैली पूरी तरह बदल चुकी होगी.