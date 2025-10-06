पत्नी किसी लड़के से करती थी बात, नाराज पति ने हत्या कर खुद लगाई फांसी, पुलिस जांच में जुटी

उत्तर प्रदेश के कानपुर से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, यहां एक शख्स ने पत्नी की हत्या कर दी फिर इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली. स्थानीय लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो पुलिस को सूचित किया गया. घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इसके साथ ही मामले की तहकीकात में जुट गई है. यह घटना महाराजपुर थाना क्षेत्र के बंबुरिहा गांव की है. वहीं इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल है.

पुलिस के अनुसार, युवक और महिला की पहचान बाबू राम गौतम (38) और शांति (40) के रूप में हुई है. बाबू राम गौतम का पहला विवाह साल 2009 में साढ़ थाना क्षेत्र के शाहपुर की ननकी (40) से हुआ था. इस जोड़े के दो बेटियां (चन्दन और लली) हुईं. करीब 9 साल पहले ननकी बाबू राम को छोड़कर चली गई थीं.

साल 2018 में की थी दूसरी शादी

इसके बाद वह अपनी बेटियों के साथ रहने लगा. साल 2018 में बाबू राम गौतम ने महाराजपुर थाना क्षेत्र के सरसौल की शांति (40) से दूसरी शादी की. इस दंपती के दो बेटे (अंकुश और अर्पित) और एक बेटी नित्या हैं.

किसी और लड़के से फोन पर बात करती थी महिला

मृतक के परिजनों ने बताया कि, पिछले 2 महीने से शांति किसी लड़के से बात करने लगी थी. 1 दिन बाबूराम ने अपनी पत्नी को फोन पर बात करते हुए सुन लिया. इसके बाद से दोनों के बीच लड़ाई होनी लगी. शांति उसी लड़के से शादी भी करना चाहती थी.

जमीन पर पड़ा था महिला का शव

बेटी लली ने बताया-रविवार की शाम मम्मी-पापा के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. रात को सभी लोग खाना खा करके सो गए. सुबह उठा तो देखा कि मम्मी का शव जमीन पर पड़ा है और पिता का शव दुपट्टे के फंदे से छत की बल्ली से लटका है. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस और फोरेंसिक टीम पहुंची. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं.

महिला के गले पर मिले निशान

महिला के गले पर निशान पाए गए हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले पति ने दुपट्टे से महिला की गला दबाकर हत्या की. इसके बाद उसी दुपट्टे के सहारे फांसी लगाकर खुद भी जान दे दी. बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन मृतका के मोबाइल पर उसी अनजान नंबर से कॉल आई थी. पुलिस ने फोन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने शुरू की जांच-पड़ताल

एसीपी चकेरी पूर्वी अभिषेक कुमार पांडेय ने बताया कि सोमवार सुबह 112 नंबर पर सूचना मिली थी कि महाराजपुर थाना क्षेत्र के बंबुरिहा गांव में पति-पत्नी ने फांसी लगा ली है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.