कानपुर में पनकी यार्ड के पास मालगाड़ी पटरी से उतरी, तीन दर्जन ट्रेन हुईं प्रभावित

कानपुर में पनकी यार्ड के पास मालगाड़ी पटरी से उतरी, तीन दर्जन ट्रेन हुईं प्रभावित

Kanpur News: रेलवे के प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि पटरी के क्रॉसओवर (कैंची) बिंदु से गुजरते वक्त उसके दो पहिये पटरी से उतर गये.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 15 Oct 2025 12:38 PM (IST)
Preferred Sources

कानपुर जिले के पनकी यार्ड के पास मंगलवार की रात एक मालगाड़ी के दो पहिये पटरी से उतर जाने के कारण दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर ट्रेन परिचालन कुछ घंटों के लिए ठप रहा. रेलवे के प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बुधवार को 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर यातायात लगभग दो घंटे तक बाधित रहा.

इस दौरान राजधानी, गरीब रथ, श्रम शक्ति एक्सप्रेस, पुष्पक और महाबोधि एक्सप्रेस सहित तीन दर्जन से अधिक ट्रेन विलंब से चलीं. उन्होंने बताया कि जांच के लिए एक समिति गठित की गई है और जांच के बाद ही घटना के असल कारण का पता लगेगा. अमित कुमार सिंह ने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब माल उतारकर लौट रही मालगाड़ी को उत्तर से दक्षिण लाइन पर भेजा जा रहा था. उन्होंने बताया कि पटरी के क्रॉसओवर (कैंची) बिंदु से गुजरते वक्त उसके दो पहिये पटरी से उतर गये और इंजन अचानक रुक गया तथा एक बड़ा हादसा टल गया.

फंसी हुई यात्री रेलगाड़ियों को निकाला गया

अमित कुमार सिंह ने बताया कि इस घटना की सूचना मिलने पर बचाव एवं तकनीकी दल घटनास्थल पर पहुंचे. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि रात लगभग साढ़े 12 बजे तक तीसरी और चौथी लाइन पर आवाजाही फिर से शुरू कर दी गई ताकि फंसी हुई यात्री रेलगाड़ियों को निकाला जा सके.

रात ढाई बजे के बाद ट्रेन सेवाएं धीरे-धीरे बहाल

कानपुर और प्रयागराज मंडल के वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों ने रात भर रेल परिचालन की निगरानी की. एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि रात ढाई बजे के बाद ट्रेन सेवाएं धीरे-धीरे बहाल कर दी गईं.

संभल: अवैध निर्माण पर प्रशासन की सख्ती, सरकारी पार्क की जमीन पर बनी 30 साल पुरानी मस्जिद धवस्त

Published at : 15 Oct 2025 12:38 PM (IST)
