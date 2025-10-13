उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में एक छात्र ने पुलिस के डर से नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद युवक पानी में बह गया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. परिवार ने पुलिस पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाया है. जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए कोतवाल, चौकी इंचार्ज और सिपाही समेत तीन को सस्पेंड कर दिया है.

ये घटना कन्नौज के गुरसहायगंज इलाके के देवीपुरवा गांव की है जब रविवार धर्मवीर नाम के किशोर ने पुलिस के डर से काली नदी में छलांग लगा दी. बताया जा रहा है कि धर्मवीर खेत में काम कर रहा था, तभी पुलिस उसके पास पूछताछ के लिए पहुंची थी. पुलिसकर्मियों को देखकर छात्र बुरी तरह घबरा गया और पकड़ने के डर से नदी में कूद गया.

दरअसल छात्र धर्मवीर के बड़े भाई किशनपाल पर लड़की को भगाने का आरोप है. दो साल पहले वो गांव की ही एक लड़की को लेकर भाग गया था. उसी की तलाश में पुलिस गांव पहुंची थी. जब घर पर कोई नहीं मिला तो पुलिस उसकी तलाश में खेत पर चली गई. जहां किशनपाल का छोटा भाई काम कर रहा था.

पुलिस के डर से नदी में कूदा किशोर

पुलिस ने धर्मवीर को पकड़ने की कोशिश की तो वो बुरी तरह घबरा गया और डर की वजह से उसने नदी मे छलांग लगा दी. जिसके बाद नदी की धारा में बह गया. घटना की जानकारी होते ही ग्रामीण इकठ्ठा हो गये और उन्होंने जमकर हंगामा किया. ग्रामीणों ने पुलिस पर किशोर को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया.

मामला बढ़ता देख डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार पुलिस बल के साथ घटना स्थल पहुंच गये. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किशोर की तलाश की जा रही है. गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात है. उसकी तलाश की जा रही है.

प्रारंभिक जांच मे गुरसहायगंज कोतवाल आलोक दुबे, चौकी इंचार्ज हरीश कुमार और सिपाही रवींद्र को निलंबित कर दिया गया. शव मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. मामले की पूरी जांच की जा रही है. फिलहाल गोताखोरों की टीम नदी में लगातार तलाश कर रही है. एसपी का कहना है कि लापरवाही या प्रताड़ना की पुष्टि होने पर और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.