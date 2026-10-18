'कन्नौज की किसी विधानसभा सीट से...', BJP नेता सुब्रत पाठक का अखिलेश को चैलेंज

कन्नौज के पूर्व सांसद और बीजेपी नेता सुब्रत पाठक (Subrat Pathak) ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) को चैलेंज देकर सियासी पारा चढ़ा दिया है. सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा क्षेत्र की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ लें, भाजपा का साधारण कार्यकर्ता भी उन्हें चुनाव हरा देगा. सुब्रत पाठक ने यहां तक कह दिया कि अगर वह अखिलेश यादव को हराने में कामयाब नहीं हुए, तो राजनीति छोड़ देंगे.

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के पास कोई योग्य उम्मीदवार नहीं है, इसलिए अखिलेश यादव को खुद चुनावी मैदान में उतरना पड़ता है. उनके इस बयान के बाद कन्नौज की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है.

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समाजवादी पार्टी के PDA सम्मेलन पर कसा तंज

वहीं, समाजवादी पार्टी के PDA सम्मेलन को लेकर भी सुब्रत पाठक ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि PDA सम्मेलन में 100 कुर्सियां तक नहीं भर पा रहे हैं, तो चुनाव क्या लड़ेंगे. सुब्रत पाठक के इस बयान को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी शक्ति प्रदर्शन और विपक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने सुब्रत पाठक को दी थी शिकस्त

फिलहाल, सुब्रत पाठक के इस खुले चैलेंज ने कन्नौज की सियासत में हलचल बढ़ा दी है. अब देखना होगा कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की ओर से इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है. आपको बता दें कि सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कन्नौज लोकसभा सीट के पूर्व सांसद रह चुके हैं. साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक को लगभग 1,70,076 वोटों से शिकस्त दी थी.

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