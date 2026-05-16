उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक कथा के बाद कथित तौर पर प्रसाद खाने से 62 लोग बीमार पड़ गए. कथा में शामिल होने आए लोगों को पूजा के बाद पंचामृत और पंजीरी बांटी गई थी, जिसके बाद ज़्यादातर लोगों को उल्टी, दस्त व पेट दर्द की शिकायत होने लगी. आनन-फ़ानन में बीमार लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

ये घटना कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र के सिमुआपुर गांव की बताई जा रही है. जहां शुक्रवार रात में मुन्ना लाल कश्यप के घर सत्यनारायण कथा का आयोजन किया गया था. कथा के समापन के बाद भक्तों को प्रसाद के तौर पर पंचामृत और पंजीरी बांटी गई थी. प्रसाद खाने के बाद रात में ही इन लोगों की हालत बिगड़ने लगी. जिसके बाद परिजन उन्हें लेकर अस्पताल की ओर भागे.

प्रसाद खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी

इन सभी लोगों को थोड़ी ही देर बाद पेट दर्द, चक्कर आने, घबराहट और उल्टी की शिकायत हुई. परिजन उन्हें निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया और बाद में निजी वाहनों तथा एंबुलेंस से सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया. जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

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जिला अस्पताल की डॉ. आकांक्षा ने बताया कि रात 10:30 बजे तक 62 मरीज पहुंच चुके थे। इनमें 14 मरीजों की हालत गंभीर होने पर उन्हें तिर्वा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. बाकी मरीजों को ड्रिप और दवाएं देकर उनका इलाज किया जा रहा है. अधिकतर मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है.

घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, सीएमओ डॉ. स्वदेश गुप्ता और अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार जिला अस्पताल पहुंचे. अधिकारियों ने मरीजों का हालचाल जाना और बेहतर इलाज के निर्देश दिए. अस्पताल में अतिरिक्त चिकित्सक और कर्मचारी तैनात किए गए हैं. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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