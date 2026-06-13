कन्नौज: बारिश के चलते अचानक भरभराकर गिरा घर का छज्जा, मलबे में 8 लोग दबे, 6 की हालत नाजुक

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Kannauj News: बारिश के चलते अचानक भरभराकर गिरा घर का छज्जा, मलबे में 8 लोग दबे, 6 की हालत नाजुक
Kannauj News In Hindi: कन्नौज के बलारपुर कुटिया गांव में बारिश के बाद घर का छज्जा गिरने से 8 लोग मलबे में दब गए. सभी घायल अस्पताल में भर्ती, 6 की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया.
कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के बलारपुर कुटिया गांव में शनिवार (13 जून) सुबह एक घर के बाहर बना छज्जा अचानक भरभराकर गिर गया. हादसे में छज्जे के मलबे के नीचे 8 लोग दब गए. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों ने तत्काल राहत कार्य शुरू कर सभी घायलों को मलबे से बाहर निकाला.
सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 6 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. बताया जा रहा है कि सुबह तड़के हुई लगातार बारिश के कारण छज्जा कमजोर हो गया था, जिससे यह हादसा हुआ.
(खबर लगातार अपडेट की जा रही है)
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