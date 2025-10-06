UP News: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक अजीब और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक नाबालिग बच्चा अपनी बहन की सोने की अंगूठी बेचने के लिए ज्वेलरी की दुकान पर पहुंच गया. मामला काकादेव थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर इलाके का है. दुकानदार को जब बच्चे पर शक हुआ तो उसने समझदारी दिखाते हुए उसके परिवार वालों को फोन किया.

मैगी के पैसे न मिलने पर अंगूठी चुराई

जानकारी के मुताबिक, बच्चे की बहन की शादी तय हुई थी और घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं. शादी के लिए जो अंगूठी खरीदी गई थी, वही बच्चा घर से चुपके निकाल लाया और उसे बेचने दुकान पहुंच गया. दुकानदार ने जब उससे पूछा कि यह अंगूठी कहां से लाई है, तो वह साफ-साफ जवाब नहीं दे पाया. बच्चे के हावभाव देखकर दुकानदार को शक हुआ और उसने तुरंत उसके घर पर फोन किया.

परिवार वाले जब दुकान पहुंचे तो सच्चाई सामने आई. पता चला कि बच्चा सिर्फ इसलिए अंगूठी बेचने आया था क्योंकि उसकी मां ने उसे मैगी खाने के लिए पैसे नहीं दिए थे. मां के डांटने पर वह नाराज हो गया और जिद में आकर बहन की अंगूठी लेकर निकल पड़ा.

दुकानदार की सूझबूझ से बची अंगूठी

दुकानदार की सूझबूझ से अंगूठी बच गई, वरना परिवार को बड़ा नुकसान हो सकता था. परिवार ने दुकानदार का शुक्रिया अदा किया और बच्चे को समझाया कि इस तरह की हरकत कितनी गलत और खतरनाक हो सकती है. स्थानीय लोगों ने भी दुकानदार की ईमानदारी की सराहना की. उन्होंने कहा कि आजकल के समय में जहां लालच हावी है, वहां ऐसे ईमानदार लोग ही समाज की पहचान हैं.