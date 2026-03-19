कैराना में ईद को लेकर इमाम की अपील, गाइडलाइन के अनुसार मनाएं त्योहार, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च

शामली जनपद के कैराना कस्बे में आगामी ईद को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. इसी क्रम में जामा मस्जिद के इमाम मौलाना ताहिर ने शहर व क्षेत्रवासियों से शांति, सौहार्द और प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के पालन के साथ त्योहार मनाने की अपील की है. वही कैराना के अंदर पुलिस अधीक्षक व शामली जिला अधिकारी ने पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया और शांति स्वार्थ बनाने की अपील की.

दरअसल, आपको बता दें मामला जनपद शामली के कैराना का है जहां पर ईद के त्योहार को देखते हुए शामली पुलिस अधीक्षक एमपी सिंह वह जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने शांति स्वार्थ बनाने के लिए और पाव अच्छे तरीके से बने इसके लिए पुलिस ने करना के अंदर फ्लेग मार्च किया है. पुलिस का साफ तौर से कहना है कि सभी मस्जिदों में मौलाना को बता दिया गया है कि कोई भी सड़क पर नवाज ना पड़े जिसको नमाज पढ़नी है वह ईदगाह वह मस्जिदों के अंदर पढ़े.

पुलिस की गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करें लोग- मौलाना ताहिर

मौलाना ताहिर ने कहा कि ईद का पर्व आपसी भाईचारे, प्रेम और खुशियों का प्रतीक है. जिसे हर साल पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि पुलिस प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करें, ताकि त्योहार सकुशल संपन्न हो सके. उन्होंने स्पष्ट किया कि ईद की नमाज केवल निर्धारित स्थानों- जैसे मस्जिद की चारदीवारी और ईदगाह परिसर के भीतर ही अदा की जाए. सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने से बचें, जिससे किसी को असुविधा न हो और कानून व्यवस्था भी बनी रहे.

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अमन, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम देता है इस्लाम- मौलाना

मौलाना ताहिर ने कहा कि इस्लाम अमन, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम देता है. इसलिए सभी लोग एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए त्योहार मनाएं. उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस बार भी ईद को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाए. वहीं, स्थानीय प्रशासन भी ईद को लेकर पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे और लोग बिना किसी परेशानी के त्योहार का आनंद उठा सकें.