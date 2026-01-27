'कच्चा बादाम गर्ल' अंजलि अरोड़ा का मंगेतर आकाश गिरफ्तार, कार पर लगा था पूर्व सांसद का फर्जी पास

उत्तर प्रदेश के मेरठ में कच्चा बादाम गाने से चर्चा में आई अंजली अरोडा के मंगेतर आकाश सनसनवाल को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है. उन पर पूर्व सांसद के फर्जी पास का इस्तेमाल करने का आरोप है. गणतंत्र दिवस के मौके पर काशी टोल के पास उन्हें चैकिंग के दौरान रोका गया था, जहां उनकी गाड़ी पर लगा पास फर्जी पाया गया था.

दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली व आसपास के बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी, इस दौरान पुलिस की ओर से सघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा था. इसी अभियान के तहत ब्रह्मपुरी थाना सीओ सौम्या अस्थाना के नेतृत्व में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस पर काशी टोल प्लाजा पर वाहनों की चैकिंग का जा रही थी.

अंजली अरोड़ा का मंगेतर आकाश सनसनवाल गिरफ़्तार

चैकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो कार आती दिखी, जिस पर पूर्व सांसद का पास लगा हुआ था. पुलिस को शक हुआ तो उस गाड़ी को रोका गया. जब पास की जांच की गई तो वो फर्जी निकला. पुलिस ने जब कार चला रहे शख्स से पूछताछ की तो उसकी पहचान आकाश सनसनवाला के तौर पर हुई जो दिल्ली के किशनगढ़ थाना क्षेत्र के कटवारिया सराय का रहने वाला है. आकाश कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा के मंगेतर हैं.

पूर्व सांसद का फर्जी पास लगा था

पुलिस की जांच में सामने आया कि आकाश की कार पर लगा पास फर्जी था और वो बिना किसी वैध अनुमति के फर्जी राजनीतिक पहचान का इस्तेमाल कर रहा था. जिसके बाद पुलिस ने आकाश सनसनवाल को गिरफ़्तार कर लिया. पुलिस ने आकाश और उसके चार साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है.

इन युवकों के नाम कर्मवीर सिंह, आशीष चौधरी, कपिल प्रजापति और दानिश चौधरी है. ये सभी अलग-अलग कारों में सवार थे. इन सभी पर एमपी एमएलए को स्टीमर लगे हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है. इन सभी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है. इनकी गाड़ियों को भी सीज कर दिया गया है.

