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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकबरई बांध के प्रभावित किसानों की भूख हड़ताल चेतावनी, 7 दिन का अल्टीमेटम

कबरई बांध के प्रभावित किसानों की भूख हड़ताल चेतावनी, 7 दिन का अल्टीमेटम

बुंदेलखंड के महोबा जिले में विकास की परियोजनाओं के बीच पिस रहे किसानों नें भारतीय हलधर किसान यूनियन के बैनर तले कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी गंभीर समस्याओं को लेकर डीएम कार्यालय में आवाज उठाई.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 21 Sep 2026 02:33 PM (IST)
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बुंदेलखंड के महोबा जिले में विकास की परियोजनाओं और प्रशासनिक उदासीनता के बीच पिस रहे किसानों का सब्र अब जवाब देने लगा है. मामला सदर तहसील अंतर्गत आने वाले कबरई बांध से प्रभावित गंज गांव का है. भारतीय हलधर किसान यूनियन के बैनर तले कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों ने अपनी गंभीर समस्याओं को लेकर सोमवार (21 सितंबर) समय 12 बजे डीएम कार्यालय में पुरजोर आवाज उठाई. 

'जब गांव के पास आजीविका के साधन नहीं, तो वे कैसे रहें'?

किसानों की सबसे प्रमुख और पुरानी मांग यह है कि कबरई बांध के निर्माण के कारण गंज गांव की लगभग 80 फीसदी उपजाऊ कृषि भूमि पहले ही डूब क्षेत्र में जा चुकी है. जब अधिकांश जमीन चली गई, तो अब शेष बची आबादी के अधिग्रहण में पेच फंसा हुआ है. किसानों का कहना है कि जब गांव के पास आजीविका के साधन ही नहीं बचे, तो वे आधी-अधूरी व्यवस्था में कैसे रहें? पूरा गांव अधिग्रहण के दायरे में लिया जाए ताकि किसान अन्यत्र बसकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें. 

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बरसात के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है. गांव में पानी भर जाने से कई घर जमींदोज हो चुके हैं, आवागमन पूरी तरह ठप हो जाता है और जहरीले जीवों का डेरा बन जाता है. करीब चार महीने पहले जिला प्रशासन के जरिए एक प्रस्ताव तैयार कर शासन स्तर पर लखनऊ भेजा गया था, लेकिन सिंचाई विभाग के जिम्मेदारों की सुस्ती के कारण वह फाइल अब ठंडे बस्ते में धूल फांक रही है.

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7 दिनों के भीतर मांगो पर कार्रवाई नहीं तो करेंगे भूख-हड़ताल शुरू

यूनियन के जिलाध्यक्ष जनक सिंह परिहार ने कहा कि प्रशासन तत्काल लखनऊ रिमाइंडर भेजे ताकि अटकी प्रक्रिया फिर से शुरू हो सके. झिरसहेबा और गुगौरा जैसे पड़ोसी गांवों को मुआवजा मिल चुका है, लेकिन गंज गांव के लोग आज भी उपेक्षा का शिकार हैं. किसानों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर ठोस और सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो वे कलेक्ट्रेट परिसर में ही गांधीवादी तरीके से अनिश्चितकालीन धरना और भूख-हड़ताल शुरू करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी.

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Published at : 21 Sep 2026 02:33 PM (IST)
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