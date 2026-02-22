हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडज्योतिर्मठ नमाज विवाद का निकला समाधान, नगर पालिका भवन सील, शांतिपूर्वक अदा हुई जुमे की नमाज

ज्योतिर्मठ नमाज विवाद का निकला समाधान, नगर पालिका भवन सील, शांतिपूर्वक अदा हुई जुमे की नमाज

Jyotirmath Namaz Controversy: बैठक में तय किया गया कि बिना लिखित अनुमति के सार्वजनिक भवन का इस्तेमाल धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा. साथ ही भवन को बंद कर दिया गया है.

By : दानिश खान | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 22 Feb 2026 08:47 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ नगर में नगर पालिका भवन में नमाज पढ़ने को लेकर उठा विवाद अब फिलहाल शांत हो गया है. प्रशासन की पहल और सभी पक्षों की सहमति से ऐसा रास्ता निकाला गया, जिससे शहर में शांति बनी रहे. शुक्रवार (20 फरवरी) को जुमे की नमाज लोगों ने अपने-अपने घरों में अदा की और माहौल पूरी तरह सामान्य रहा.

गुरुवार (19 फरवरी) को नगर पालिका के एक भवन में नमाज अदा किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद कुछ हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति जताई और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की. मामला बढ़ता देख प्रशासन हरकत में आया और देर शाम नगर पालिका बोर्ड की आपात बैठक बुलाई गई.

बैठक में तय किया गया कि बिना लिखित अनुमति के किसी भी सार्वजनिक भवन का इस्तेमाल धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा. साथ ही जिस भवन में नमाज पढ़ी गई थी, उसे तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया गया.

नगर पालिका भवन पर लगा ताला

बैठक के बाद संबंधित भवन पर ताला लगा दिया गया. एसडीएम चंद्रशेखर वशिष्ठ ने बताया कि हॉल के इस्तेमाल के लिए औपचारिक अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया.

उन्होंने कहा कि प्रशासन ने दोनों पक्षों से बातचीत की और आपसी सहमति से समाधान निकाला गया. प्रशासन ने साफ किया कि शहर में शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम है और किसी को भी माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

घरों में अदा की गई जुमे की नमाज

शुक्रवार को जुमे की नमाज निजी घरों में पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्वक अदा की गई. स्थानीय निवासी इफ्तेखार मलिक ने बताया कि वे पिछले 35 साल से यहां रह रहे हैं.

उनके अनुसार, पहले भी रमजान के दौरान नगर पालिका भवन में अनुमति लेकर नमाज पढ़ी जाती रही है. इस बार लिखित अनुमति न होने की वजह से विवाद खड़ा हुआ. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों के लिए हॉल की जरूरत पड़ती है और आगे इस बारे में प्रशासन से बात की जाएगी.

भाईचारा बनाए रखने की अपील

एक अन्य स्थानीय निवासी सलीम राजा ने कहा कि ज्योतिर्मठ में हमेशा से आपसी भाईचारा रहा है और इस घटना से सामाजिक सौहार्द पर कोई असर नहीं पड़ेगा. प्रशासन ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि नगर में बाहरी लोगों का शत-प्रतिशत सत्यापन किया जाए.

अधिकारियों का कहना है कि बिना सत्यापन पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल शहर में हालात सामान्य हैं और लोग शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 22 Feb 2026 08:47 AM (IST)
Tags :
Jyotirmath UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ज्योतिर्मठ नमाज विवाद का निकला समाधान, नगर पालिका भवन सील, शांतिपूर्वक अदा हुई जुमे की नमाज
ज्योतिर्मठ नमाज विवाद का निकला समाधान, नगर पालिका भवन सील, शांतिपूर्वक अदा हुई जुमे की नमाज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ का आज से सिंगापुर-जापान दौरा, ऐसा रहेगा 4 दिन का शेड्यूल
CM योगी आदित्यनाथ का आज से सिंगापुर-जापान दौरा, ऐसा रहेगा 4 दिन का शेड्यूल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चल रही है ब्राह्मण-ठाकुर की लड़ाई? बृज भूषण शरण सिंह ने किया बड़ा खुलासा
यूपी में चल रही है ब्राह्मण-ठाकुर की लड़ाई? बृज भूषण शरण सिंह ने किया बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: 'मेरे हाथ से एक हत्या हुई’, पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह का बड़ा कबूलनामा
Exclusive: 'मेरे हाथ से एक हत्या हुई’, पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह का बड़ा कबूलनामा
Advertisement

वीडियोज

Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
America: ईरान से जंग..फंस गए रे ट्रंप ! | Iran Violence | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चल रही है ब्राह्मण-ठाकुर की लड़ाई? बृज भूषण शरण सिंह ने किया बड़ा खुलासा
यूपी में चल रही है ब्राह्मण-ठाकुर की लड़ाई? बृज भूषण शरण सिंह ने किया बड़ा खुलासा
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
क्रिकेट
बारिश की भेंट चढ़ा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 मैच, जानें अब आगे क्या होगा
बारिश की भेंट चढ़ा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 मैच, जानें अब आगे क्या होगा
बॉलीवुड
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
ट्रेंडिंग
'इसे मैं हमेशा मिस करूंगी' एआई समिट में भाग लेने भारत आई विदेशी सीईओ ने की भारतीय खाने की तारीफ
'इसे मैं हमेशा मिस करूंगी' एआई समिट में भाग लेने भारत आई विदेशी सीईओ ने की भारतीय खाने की तारीफ
यूटिलिटी
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 25 फरवरी से 3 मार्च तक कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले देखें पूरी लिस्ट
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 25 फरवरी से 3 मार्च तक कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले देखें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget