ज्योति मौर्य विवाद के बीच फिर चर्चा में आलोक मौर्य, फर्जी फोटो-वीडियो वायरल करने वालों पर FIR

उत्तर प्रदेश की चर्चित PCS अधिकारी ज्योति मौर्य के पति और सफाई कर्मी अलोक कुमार मौर्य एक बार फिर चर्चा में हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है. जिसमें उन्होंने प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है.

आलोक मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम,व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब पर फर्जी एडिटेड व आपत्तिजनक फोटो-वीडियो वायरल करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट करने वालों में हड़कम्प मचा हुआ है.

आलोक कुमार की शिकायत

अपनी शिकायत में अलोक कुमार मौर्य ने कहा, " मैं समाजसेवी के रूप में समाज सेवा के कार्यों से जुड़ा हूं.स्वच्छ भारत अभियान और युवा शक्ति को जोड़कर 2047 तक विकसित भारत बनाने की मुहिम चला रहा हूं. लेकिन कुछ लोगों को मेरा यह कार्य पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है.” उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी, भ्रामक और आपत्तिजनक फोटो एडिट करके सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है.

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पुलिस ने शुरू की जांच

प्रयागराज की कर्नलगंज पुलिस ने 14 जून को आलोक कुमार मौर्य की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी या पूछताछ की सूचना नहीं है. पुलिस से आईटी एक्ट में सख्त कार्रवाई की मांग की गयी है.

पत्नी से विवाद के बाद आए थे चर्चा में

यहां बता दें कि पत्नी ज्योति मौर्य से विवाद के बाद ही आलोक कुमार मौर्य चर्चा में आए थे. फिलहाल वे प्रतापगढ़ में सफाई कर्मी के पद पर तैनात हैं. दोनों के बीच अब कोर्ट में सुलह का मामला चल रहा है. हालाँकि आलोक अब राजनीति में भी हाथ आजमाना चाहते हैं और कौशांबी जिले में सक्रिय हैं. उनकी बीजेपी के कई नेताओं के साथ तस्वीरें भी वायरल हुईं थीं .

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