हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजेपीएस राठौर का सपा पर तीखा हमला, ‘2017 से पहले बीमारू राज्य, आज माफिया भाग रहे हैं’

जेपीएस राठौर का सपा पर तीखा हमला, ‘2017 से पहले बीमारू राज्य, आज माफिया भाग रहे हैं’

Hardoi News: राठौर ने कहा कि 2017 से पहले यूपी बीमारू राज्य की श्रेणी में था. यहां उद्योगपति आना नहीं चाहते थे. अपहरण उद्योग, नकल माफिया, जमीन कब्जा और ट्रांसफर-पोस्टिंग उद्योग फल-फूल रहे थे.

By : रंजीत कुमार सिंह, हरदोई | Updated at : 10 Oct 2025 10:58 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के हरदोई में गुरूवार से आयोजित स्वदेशी मेले में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने समाजवादी पार्टी पर तीखा  हमला बोला. उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी एक बीमारू राज्य था, जहां उद्योगपति नहीं आना चाहते थे, जबकि आज माफिया भाग रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त कानून व्यवस्था ने प्रदेश को विकसित बनाने की दिशा में ले जाकर प्रति व्यक्ति आय और GSDP को दोगुना कर दिया है. यही नहीं राठौर ने अखिलेश यादव और आजम खान की हालिया मुलाकात पर तंज कसा और  इसे 'घड़ियाली आंसू' करार दिया.

यह मेला आत्मनिर्भर भारत और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है, जोकि प्रदेश के 75 जिलों में चल रहा है.

2017 से पहले बीमारू राज्य था

मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि 2017 से पहले यूपी बीमारू राज्य की श्रेणी में था. यहां उद्योगपति आना नहीं चाहते थे. अपहरण उद्योग, नकल माफिया, जमीन कब्जा और ट्रांसफर-पोस्टिंग उद्योग फल-फूल रहे थे. आगे बोले कि आज यूपी में माफिया डरते हैं, और असली उद्योग फल-फूल रहे हैं, जिससे युवाओं को नई रोजगार के अवसर मिल रहे हैं.

मंत्री ने योगी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि प्रदेश की इनकम 2017 से 2025 तक दोगुनी हो चुकी है. GSDP 12.89 लाख करोड़ से बढ़कर 27.51 लाख करोड़ रुपये हो गया है, और प्रति व्यक्ति आय भी दोगुनी हो चुकी है.

अखिलेश-अजम मुलाकात पर तंज

जेपीएस राठौर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और वरिष्ठ नेता आजम खान की 8 अक्टूबर को रामपुर में हुई मुलाकात पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अखिलेश 23 महीने तक आजम से पूछने नहीं गए. अब जब वो जेल से बाहर आए हैं, तो मिलने पहुंचे और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं. मैं जानता हूं कि अखिलेश और आजम की गांठ अब नहीं जुड़ सकती.

मंत्री ने एक पुरानी घटना का जिक्र करते हुए बताया कि आजम खान ने जनता के चुने हुए सांसद से मिलने से मना कर दिया था, जिसे अखिलेश ने अपनी गाड़ी से उतार दिया. तब आजम ने कहा था कि कोई तुर्क हमारे घर नहीं आ सकता. सपा की राजनीति तुष्टीकरण पर टिकी रही, जबकि भाजपा अपराध, भेदभाव और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई कर रही है.

यही नहीं जेपीएस राठौर ने सपा पर दलित विरोधी होने का भी आरोप लगाया. अखिलेश यादव ने बसपा सरकार में बने कांशीराम मेडिकल कॉलेज सहित कई संस्थानों के नाम बदल दिए थे. अब वही दलितों के लिए सहानुभूति दिखा रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 10 Oct 2025 10:58 AM (IST)
Tags :
Hardoi News UP NEWS JPS Rathore
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत में तालिबान के मंत्री को देख पाकिस्तान की नींद गायब, ख्वाजा आसिफ ने कहा- 'वो उनके वफादार, हमारे खिलाफ'
भारत में तालिबान के मंत्री को देख पाकिस्तान की नींद गायब, ख्वाजा आसिफ ने कहा- 'वो उनके वफादार, हमारे खिलाफ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या: पिछले साल धमाके में खोया था घर, नए मकान में फिर हुआ ऐसा ही ब्लास्ट, परिवार के 7 लोगों की मौत
अयोध्या: पिछले साल धमाके में खोया था घर, नए मकान में फिर हुआ ऐसा ही ब्लास्ट, परिवार के 7 लोगों की मौत
इंडिया
Weather Updates Today: करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
स्पोर्ट्स
शिवम दुबे का तूफानी शो, 62 गेंदों में शतक, एक ओवर में जड़े 4 छक्क
शिवम दुबे का तूफानी शो, 62 गेंदों में शतक, एक ओवर में जड़े 4 छक्क
Advertisement

वीडियोज

Illegal Liquor: नवादा में 1470 लीटर शराब जब्त, ड्रोन से माफिया पर नकेल!
Model Code Violation: बिहार में Pappu Yadav ने बांटे पैसे, EC पर साधा निशाना!
Gurugram में फिर लगा लंबा जाम, कई घंटों तक रेंगती रही गाड़ियां | Breaking
Bihar Election: NDA को बड़ा झटका, Santosh Kushwaha RJD में शामिल होंगे!
IPS Officer Case: Y Puran Kumar की पत्नी की शिकायत पर FIR, 15 अफसरों पर गाज!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत में तालिबान के मंत्री को देख पाकिस्तान की नींद गायब, ख्वाजा आसिफ ने कहा- 'वो उनके वफादार, हमारे खिलाफ'
भारत में तालिबान के मंत्री को देख पाकिस्तान की नींद गायब, ख्वाजा आसिफ ने कहा- 'वो उनके वफादार, हमारे खिलाफ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या: पिछले साल धमाके में खोया था घर, नए मकान में फिर हुआ ऐसा ही ब्लास्ट, परिवार के 7 लोगों की मौत
अयोध्या: पिछले साल धमाके में खोया था घर, नए मकान में फिर हुआ ऐसा ही ब्लास्ट, परिवार के 7 लोगों की मौत
इंडिया
Weather Updates Today: करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
करवाचौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में कब निकलेगा चांद, जानें
स्पोर्ट्स
शिवम दुबे का तूफानी शो, 62 गेंदों में शतक, एक ओवर में जड़े 4 छक्क
शिवम दुबे का तूफानी शो, 62 गेंदों में शतक, एक ओवर में जड़े 4 छक्क
बॉलीवुड
'चुपचाप लड़ाइयां लड़ना ही मेरा तरीका है', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
'अपनी लड़ाइयां लड़ना ही मेरा...', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
यूटिलिटी
बाजार से जो सोना खरीदा वह असली या नकली? घर बैठे-बैठे ऐसे करें चेक
बाजार से जो सोना खरीदा वह असली या नकली? घर बैठे-बैठे ऐसे करें चेक
शिक्षा
UPSC Success Story: आंखों में कम थी रोशनी तो लगन से रोशन की जिंदगी, IAS रवि के लिए मां बनीं सबसे बड़ी योद्धा
आंखों में कम थी रोशनी तो लगन से रोशन की जिंदगी, IAS रवि के लिए मां बनीं सबसे बड़ी योद्धा
जनरल नॉलेज
Billionaires in India: देश के इन शहरों में सबसे ज्यादा अरबपति, जानें क्या आपका शहर भी इनमें शामिल?
देश के इन शहरों में सबसे ज्यादा अरबपति, जानें क्या आपका शहर भी इनमें शामिल?
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget