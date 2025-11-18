जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ शिकार मामले में सुनवाई, CBI जांच पर लगी रोक हटाने की मांग

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुए बाघ शिकार मामले में सीबीआई जांच पर लगाई गई एकतरफा अंतरिम रोक पिछले सात वर्षों से लागू है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को हटाने की मांग वाली याचिका पर अंततः नोटिस जारी कर दिया, जिससे मामले की जांच आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो सकता है.

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ— जिसमें न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और एन.वी. अंजारिया भी शामिल थे— ने यह कदम उस समय उठाया जब वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा और अधिवक्ता गोविंद जी ने अदालत को अवगत कराया कि सीबीआई की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में “वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की शिकारियों से मिलीभगत” के संकेत मिले हैं, इसके बावजूद रोक वर्षों से बनी हुई है.

सुप्रीम कोर्ट ने तीन सप्ताह का दिया समय

अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा, जो पर्यावरण कार्यकर्ता अतुल सती की ओर से पेश हुईं, ने कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट में उस अधिकारी की संलिप्तता का भी उल्लेख है, जिसने सुप्रीम कोर्ट से यह अंतरिम स्टे ऑर्डर हासिल किया था. उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट के बावजूद सीबीआई जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि 2017 में पारित रोक आदेश आज तक प्रभावी है. दूसरी ओर, उस अधिकारी की ओर से पेश वकील ने अरोड़ा की दलीलों का विरोध किया और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तीन सप्ताह का समय दे दिया.

CBI ने साल 2023 में रोक हटाने के लिए अदालत से की थी गुजारिश

उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने 2023 में एक आवेदन दायर कर अदालत से इस रोक को हटाने की गुजारिश की थी, ताकि वह बाघ शिकार के मामलों की जांच आगे बढ़ा सके. यह जांच उन मामलों से संबंधित है जिनमें पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य में हुए सभी शिकार मामलों की तह तक जाकर वन अधिकारियों की संभावित मिलीभगत, संलिप्तता या ढिलाई को उजागर करने की कोशिश की जानी थी,

पर्यावरणविद अतुल सती ने अपनी याचिका में कहा कि वन्यजीव संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जिम कॉर्बेट क्षेत्र में बाघों की संख्या में गिरावट और शिकार की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं. यदि सीबीआई जांच समय पर न हुई तो कई अहम सबूत नष्ट हो सकते हैं और दोषियों को बचने का मौका मिल सकता है.

अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है, इस मामले में आगे की सुनवाई उम्मीद जगाती है कि वर्षों से लंबित जांच को पुनर्जीवित किया जा सकेगा और जिम कॉर्बेट में वन्यजीव अपराधों के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो सकेगी.