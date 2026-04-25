झांसी में तेज रफ्तार थार ने स्कूटी सवार रिटायर्ड अधिकारी को कुचला, मौके पर हुई मौत

झांसी में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है. एक दर्दनाक सड़क हादसे में यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड सहायक कुलसचिव की जान चली गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला.

जानकारी के मुताबिक 70 वर्षीय मनीराम वर्मा अपने घर से स्कूटी पर कहीं जा रहे थे. तभी अचानक तेज रफ्तार से आई एक थार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार स्कूटी के ऊपर चढ़ गई. मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक हादसा बेहद भयावह था.

UP Politics: मेवालाल गौतम, मुनकाद अली, नौशाद अली को बसपा से निकाला? वायरल चिट्ठी पर मायावती ने दिया बड़ा बयान

मौके पर ही हो गई मौत

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग दौड़े और मनीराम वर्मा को बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेज ले गए. लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

मृतक के बेटे ने हादसे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि हादसे के बाद थार कार से पुलिस की वर्दी पहने 4 से 5 लोग उतरे और मौके से भाग गए. इस दावे के बाद मामला और भी संवेदनशील हो गया है.

घटनास्थल पर स्कूटी के ऊपर चढ़ी कार और सड़क पर घिसटने के निशान साफ दिखाई दिए. ये निशान हादसे की गंभीरता को साफ तौर पर बयां कर रहे थे. लोगों ने भी बताया कि टक्कर बहुत तेज थी और संभलने का मौका ही नहीं मिला.

Ghazipur News: गाजीपुर में बलात्कार और हत्या के मामले में राजनीतिक बयानबाजी तेज, अब तक कहां पहुंची जांच?

पुलिस जांच में जुटी

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने थार कार को भी जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.