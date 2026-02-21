झांसी मे तेज रफ्तार THAR ने बाइक सवार भाइयों को मारी टक्कर, दूर तक घसीटा, दोनों की मौत

उत्तर प्रदेश के झांसी में बड़ा हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार थार कार ने दो बाइक सवार भाइयों को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक कार के नीचे फँस गई और काफी दूर तक बाइक और दोनों भाई को घसीटते हुए ले गई. जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

ये हादसा झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र में हुआ, जहां रानीपुर इलाके में रहने वाले राजकुमार साहू अपने भाई किशोरी साहू के साथ छतरपुर से एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे. दोनों भाई एकसाथ मोटरसाइकिल से घर की ओर वापस आ रहे थे. इसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया.

बाइक को घसीटते हुए ले गई थार कार

बाइक सवार दोनों भाई जैसे ही भदरवारा पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, पीछे से तेज गति से आ रही थार कार ने अनियंत्रित होकर उनका मोटर साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक कार के नीचे जाकर फँस गई और कार चालक दोनों भाईयों को कार समेत लगभग 500 मीटर दूर तक घसीटता ले गया. इस हादसे में दोनों भाईयों की मौत हो गई.

दोनों भाइयों की मौके पर हुई मौत

कार चालक बाइक का घसीटते हुए ले गया लेकिन जब बाइक कार के नीचे से नहीं निकली तो कार को मौके पर ही छोड़कर फ़रार हो गया. इस हादसे के बाद आसपास के इलाके में कोहराम मच गया और स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद दोनों शवों को कब्जें में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. पुलिस फ़रार कार चालक की तलाश कर रही है. कार के नंबर के आधार पर कार के मालिक की पहचान की जा रही है. हादसे के वक्त ये कार कौन चला रहा था, इसे लेकर भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

प्रयागराज माघ मेला विवाद: शंकराचार्य का बड़ा ऐलान, बोले- 'मठ पर लगेगा भाई और कसाई का बोर्ड'



