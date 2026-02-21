हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
झांसी मे तेज रफ्तार THAR ने बाइक सवार भाइयों को मारी टक्कर, दूर तक घसीटा, दोनों की मौत

Jhansi Accident News: उत्तर प्रदेश के झांसी में एक तेज रफ्तार थार कार ने बाइकसवार दो भाइयों को टक्कर मार दी, जिसके बाद कार बाइक को घसीटते हुए 500 मीटर तक ले गई, जिसमें दोनों की मौत हो गई.

By : पुष्पेंद्र कुमार | Edited By: आरती सुमन | Updated at : 21 Feb 2026 08:50 AM (IST)
उत्तर प्रदेश के झांसी में बड़ा हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार थार कार ने दो बाइक सवार भाइयों को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक कार के नीचे फँस गई और काफी दूर तक बाइक और दोनों भाई को घसीटते हुए ले गई. जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. 

ये हादसा झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र में हुआ, जहां रानीपुर इलाके में रहने वाले राजकुमार साहू अपने भाई किशोरी साहू के साथ छतरपुर से एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे. दोनों भाई एकसाथ मोटरसाइकिल से घर की ओर वापस आ रहे थे. इसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया. 

बाइक को घसीटते हुए ले गई थार कार

बाइक सवार दोनों भाई जैसे ही भदरवारा पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, पीछे से तेज गति से आ रही थार कार ने अनियंत्रित होकर उनका मोटर साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक कार के नीचे जाकर फँस गई और कार चालक दोनों भाईयों को कार समेत लगभग 500 मीटर दूर तक घसीटता ले गया. इस हादसे में दोनों भाईयों की मौत हो गई.

दोनों भाइयों की मौके पर हुई मौत

कार चालक बाइक का घसीटते हुए ले गया लेकिन जब बाइक कार के नीचे से नहीं निकली तो कार को मौके पर ही छोड़कर फ़रार हो गया. इस हादसे के बाद आसपास के इलाके में कोहराम मच गया और स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. 

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद दोनों शवों को कब्जें में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. पुलिस फ़रार कार चालक की तलाश कर रही है. कार के नंबर के आधार पर कार के मालिक की पहचान की जा रही है. हादसे के वक्त ये कार कौन चला रहा था, इसे लेकर भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

About the author पुष्पेंद्र कुमार

पुष्पेंद्र कुमार ने अपनी पत्रकारिता यात्रा की शुरुआत दैनिक जागरण दिल्ली ब्यूरो से की, जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और लेखन के क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बनाई. फील्ड रिपोर्टिंग का करीब 5 साल का अनुभव है. इसके बाद पुष्पेंद्र कुमार ने 'जी मीडिया' डिजिटल से जुड़कर 'जी बिहार-झारखंड' और 'जी दिल्ली एनसीआर' में काम किया. पुष्पेंद्र कुमार ने पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 9 वर्षों के अनुभव के साथ राजनीतिक, सामाजिक और जनसरोकार से जुड़ी खबरों को गहराई और जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया है
Published at : 21 Feb 2026 08:49 AM (IST)
UP NEWS Jhansi News
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
