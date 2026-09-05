शव लेकर घर जाने को परेशान रहा गरीब परिवार, रोती रही नाबालिग बेटी
झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बुधवार को इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद उसका पति गरीबी के चलते शव को घर ले जाने की जगह वहां बैठा रहा. जबकी उशकी 8 साल की बच्ची भी रोती रही.
झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बुधवार (2 सिंतबर) को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसने वहां मौजूद लोगों को भावुक कर दिया. इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद उसका पति आर्थिक तंगी के कारण शव को घर ले जाने के लिए परेशान रहा, जबकि करीब 8 वर्षीय बेटी अपनी मां के शव के पास बैठकर रोती रही.
मध्य प्रदेश के ओरछा क्षेत्र निवासी राहुल आदिवासी अपनी पत्नी रामवती की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज लेकर आए थे. परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इलाज के लिए झांसी पहुंचना भी उनके लिए आसान नहीं था.
राहुल के अनुसार, ओरछा में डॉक्टर ने उनकी स्थिति को देखते हुए आर्थिक मदद की और वाहन की व्यवस्था कर उन्हें झांसी भेजा. मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान रामवती ने दम तोड़ दिया. पत्नी की मौत के बाद राहुल के सामने एक नई और बड़ी परेशानी खड़ी हो गई कि शव को वापस घर कैसे ले जाया जाए. उनके पास निजी वाहन या शव वाहन की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे.
शव स्ट्रेचर पर रखे मां के शव को देख लगातार रोती रही मासूम बेटी
बताया गया कि राहुल काफी समय तक मेडिकल कॉलेज परिसर में पत्नी के शव के पास बैठा मदद की आस लगाए रहा. शव स्ट्रेचर पर रखा था और उसके पास उनकी मासूम बेटी नंदनी बैठी अपनी मां को देखकर लगातार रो रही थी. बारिश के बीच एक तरफ मां का शव और दूसरी तरफ उसे छोड़ने को तैयार न होती बेटी का दर्दनाक दृश्य हर किसी को झकझोर रहा था. काफी देर बाद मेडिकल कॉलेज चौकी पर तैनात सिपाही अजय की नजर इस परिवार पर पड़ी. उन्होंने राहुल से बातचीत कर पूरी जानकारी ली और इसके बाद शव को घर पहुंचाने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था कराई. एंबुलेंस मिलने के बाद परिवार रामवती के शव को लेकर अपने घर रवाना हो सका.
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परिवार को इतने समय तक इंतजार करने पर की जाएगी जामच
मामले में मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉ. सचिन माहौर का कहना है कि अस्पताल में शव वाहन की सुविधा उपलब्ध है और परिजनों की आवश्यकता के अनुसार इसकी व्यवस्था की जाती है. उन्होंने कहा कि इस मामले में आखिर परिवार को इतने समय तक इंतजार क्यों करना पड़ा, इसकी जानकारी लेकर जांच कराई जाएगी. यह घटना सिर्फ एक परिवार की मजबूरी नहीं, बल्कि उन सवालों को भी सामने लाती है जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के सामने किसी अपने की मौत के बाद खड़े हो जाते हैं. मां के शव के पास रोती मासूम नंदनी और बेबस होकर मदद का इंतजार करता पिता, यह दृश्य लोगों के मन में कई सवाल छोड़ गया.
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