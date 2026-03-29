झांसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर तीमारदारों से मारपीट का आरोप, SC-ST एक्ट में मामला दर्ज

झांसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर तीमारदारों से मारपीट का आरोप लगा है. पीड़ित महिला ने बताया कि वह दादी का इलाज कराने आई थी. डॉक्टरों ने मेडिकल स्टोर से दवाएं मंगाकर रख लीं. दवा वापस मांगने व इलाज के लिए कहने पर डॉक्टरों ने लाठी-डंडों व सरियों से हमला कर दिया. उसे व परिजनों को चोट आई. अज्ञात डॉक्टरों व स्टाफ पर एससी-एसटी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है.

जानकारी के मुताबिक, सदर बाजार थाना क्षेत्र के भट्टागांव की प्रेरणा वर्मा ने नवाबाद थाना में शिकायत पत्र दिया. बताया कि उसकी दादी कस्तूरी देवी की हालत बिगड़ने पर वह उन्हें लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंची. दोपहर एक बजे डॉक्टरों ने बिना दादी की जांच किए पर्चे पर दवाएं लिखकर बाहर से लाने को कहा.

डॉक्टरों पर अशोभनीय व्यवहार का आरोप

आरोप है कि जब वह दवा लेकर पहुंची तो डॉक्टरों ने नाम पूछकर उससे अशोभनीय व्यवहार किया और दादी को इमरजेंसी से वार्ड में भेज दिया. बाहर से खरीदकर लाई दवाओं को वापस मांगने पर डॉक्टरों ने गाली-गलौज कर लाठी-डंडों, लात-घूंसों व सरियों से हमला कर दिया. हमले में वह, उसके दो भाई दो बहन और माता-पिता और फूफा घायल हो गए. इसकी शिकायत उसने डायल 112 पर दी.

सही से इलाज नहीं होने पर मरीज की मौत!

पुलिस के पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसके मोबाइल को छीनकर जमीन पर पटक दिया और जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने बीच-बचाव किया व दादी को अन्य अस्पताल में भर्ती कराया. बताया गया कि आरोपी डॉक्टरों ने निजी अस्पताल के स्टाफ को भी धमकाया, जिससे दादी का ठीक से इलाज नहीं हुआ. घर ले आने पर दादी की मौत हो गई. डॉक्टरों के खिलाफ चौकी विश्वविद्यालय में शिकायत की, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई.

वहीं, नवाबाद थाना प्रभारी रवि प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि एससी-एसटी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.