उत्तरप्रदेश के झांसी जिले के बबीना क्षेत्र के नया खेड़ा गांव स्थित इंडो गल्फ फैक्टरी में बुधवार को एक भीषण विस्फोट हुआ जिससे पूरा इलाका दहल उठा. इस दर्दनाक हादसे में एक ड्राइवर की मौत हो गई है. धमाका इतना जोरदार था कि फैक्टरी के एक हिस्से की छत उड़ गई और आसपास के कई गांवों में लोगों को भूकंप जैसा अहसास हुआ.

स्थानीय लोगों के अनुसार विस्फोट की आवाज करीब 8 से 10 किलोमीटर तक सुनी गई. तेज धमाके के साथ फैक्टरी से धुएं का बड़ा गुबार उठा और आग की लपटें दिखाई दीं जिससे आसपास के लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए. भगदड़ के दौरान कुछ लोग गिरकर मामूली रूप से घायल भी हुए. ग्रामीणों का कहना है कि धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि फैक्टरी से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर स्थित घरों की दीवारों में भी दरारें पड़ गईं.

फैक्टरी में बनती हैं जिलेटिन छड़ें, PESO को भेजी सूचना

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक फैक्टरी में खदानों में इस्तेमाल होने वाली जिलेटिन छड़ों का निर्माण किया जाता है. विस्फोट के बाद फैक्टरी के एक हिस्से में आग लग गई और एहतियातन आसपास की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई. फैक्टरी में बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री होने की आशंका के चलते पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी. घटना की सूचना पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन यानी PESO को भेज दी गई है. विशेषज्ञ टीम के निरीक्षण के बाद ही फैक्टरी परिसर खोला जाएगा.

ग्रामीणों का आरोप - पहले भी होती रही ब्लास्टिंग

नया खेड़ा और आसपास के गांवों के लोग पहले से ही फैक्टरी में होने वाले विस्फोटक परीक्षणों को लेकर चिंता जताते रहे हैं. उनका आरोप है कि समय-समय पर होने वाली ब्लास्टिंग से मकानों को नुकसान पहुंचता है और मवेशी भी घायल होते हैं लेकिन कोई मुआवजा नहीं मिलता.

SP सिटी प्रीति सिंह बोलीं - बिजली गिरने से हुआ धमाका

मौके पर पहुंचीं SP सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि बिजली गिरने से यह धमाका हुआ है जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई है. पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और स्थिति सामान्य है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. बबीना क्षेत्र में इससे पहले भी विस्फोट की घटनाएं सामने आती रही हैं. ताजा घटना के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है और फैक्टरी की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं.