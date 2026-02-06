झांसी में फरेबी दूल्हे ने 6 साल में की तीन शादियां, दहेज लेकर पत्नी को भगाया, चौथी की तैयारी

लुटेरी दुल्हन के कारनामे तो अक्सर सुने जाते हैं, लेकिन यूपी के झांसी में फरेबी दूल्हे का गजब कारनामा सामने आया है. उसने महज छह साल में एक के बाद एक तीन शादियां कर हेट्रिक कर डाली और सभी का दहेज और जेवर आदि रखकर उन्हें घर से निकाल दिया. सुना गया है कि वह अब चौथी शादी करने वाला है. अब तीनों पत्नियां पुलिस और अदालत के चक्कर काटते हुए फरेबी दूल्हे के खिलाफ कार्रवाही की मांग कर रही हैं, ताकि वह फिर किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद न कर सके.

फरेबी दूल्हे की कहानी भी दिलचस्प है. ललितपुर जिले के जखौरा का रहने वाले सुनील कुमार के पिता रेलवे में गैंगमेन हैं, जबकि सुनील कोई खास काम नहीं करता है. वर्ष 2019 में ललितपुर जिले की ही लड़की से पिता ने शादी तय की और दहेज में पांच लाख रुपये व ज़ेवर आदि लिए. शादी के कुछ महीने बाद ही सुनील ने दहेज की मांग शुरू कर दी और पत्नी को मायके भेज दिया. फिर दहेज न मिलने पर तलाक का नोटिस भेज दिया. मामला अभी कोर्ट में है.

दूसरी शादी: 2021 में 8 लाख दहेज

इसके दो साल बाद 2021 में सुनील के पिता ने फिर उसकी शादी गांव के ही पास के गांव में कर दी और दहेज में आठ लाख रुपये व जेवर आदि ले लिए. कुछ महीने बाद इस लड़की के साथ मारपीट शुरू कर दी और वापस भगा दिया. यह लड़की भी न्याय के लिए कोर्ट व पुलिस के चक्कर काट रही है.

अब बात तीसरी शादी की. यह शादी 2023 में झांसी के बबीना क्षेत्र में हुई. इस शादी में भी लगभग आठ लाख रुपये व ज़ेवर आदि लिए गए. शादी के कुछ महीने बाद तीसरी पत्नी गर्भवती हो गई और मारपीट व उत्पीड़न से त्रस्त होकर वह भी मायके आ गई, जहां उसने एक बेटी को जन्म दिया.

तीनों पत्नियां पहुंचीं SSP ऑफिस

तीसरी पत्नी पहले वाली दोनों पत्नियों को लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंची और फरेबी दूल्हे की पूरी दास्तां सुनाई. पुलिस ने जांच कर कार्रवाही का आश्वासन दिया है. तीनों ही पत्नियां फरेबी पति के खिलाफ कड़ी कार्रवाही चाहती हैं, ताकि वह किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद न कर सके. यह मामला दहेज प्रथा की बुराई और महिलाओं के शोषण की एक चिंताजनक तस्वीर पेश करता है.