झांसी में सर्दी का सितम, ठंड लगने से 70 साल के बुजुर्ग की मौत, खेत में परिजनों को मिला शव

इन दिनों झांसी समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और अब यह सर्दी जानलेवा साबित होने लगी है. सर्दी के कहर के बीच खेत की रखवाली कर रहे एक बुजुर्ग किसान की ठंड लगने से मौत हो गई. घटना के बाद से गांव में शोक का माहौल है, वहीं परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. दरअसल, मामला लहचूरा थाना क्षेत्र के ग्राम धायपुरा का है, जहां 70 वर्षीय पूरनलाल अपने खेत पर झोपड़ी बनाकर रहते थे और फसल की रखवाली कर रहे थे. बीती देर रात खेत में जानवरों को भगाने के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह गिर पड़े. सुबह जब परिजन खेत पर पहुंचे तो पूरनलाल को मृत अवस्था में पाया गया.

पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा

परिजनों का कहना है कि अत्यधिक ठंड के चलते ही बुजुर्ग की मौत हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही लहचूरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी गई. मामले की सूचना पर तहसील की राजस्व टीम भी मौके पर पहुंची और पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है.

पीएम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा मौत का कारण

वहीं, इस संबंध में तहसीलदार ललित पांडे ने बताया कि बुजुर्ग की मौत की सूचना प्राप्त हुई है. राजस्व टीम को मौके पर भेजा गया है. हालांकि प्रारंभिक जानकारी में यह भी सामने आया है कि मृतक पहले से बीमार थे. मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा.

फिलहाल, झांसी में लगातार बढ़ती ठंड लोगों के लिए खतरा बनती जा रही है, और यह घटना प्रशासन के लिए भी चेतावनी है कि खुले में रहने वाले लोगों और किसानों के लिए ठंड से बचाव के इंतजाम और मजबूत किए जाएं. साथ लोगों से भी अपील है कि ठंड से बचाव के लिए गरम कपड़ों और अलाव का सहारा लें.