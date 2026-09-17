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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडझांसी में नाबालिग ने प्रेमी के साथ मिलकर की नाना की हत्या, ऐसे खुला राज

झांसी में नाबालिग ने प्रेमी के साथ मिलकर की नाना की हत्या, ऐसे खुला राज

झांसी में एक नाबालिग लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर नाना की हत्या कर दी और लाश को कुएं में फेंक दिया. पुलिस ने इस मामले में बच्ची और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By : पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी |  Updated at : 17 Sep 2026 05:53 PM (IST)
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झांसी में नाबालिग नातिन ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने नाना की हत्या की और शव को कुएं में फेंक दिया. हालांकि, परिजनों ने पहले इसे सामान्य दुर्घटना मानते हुए शव को कुएँ से निकाल कर अंतिम संस्कार कर दिया. इसके दो दिन बाद कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आया, जब घर की सफाई के दौरान नातिन के खून लगे कपड़े मिले. पूछताछ के बाद हत्याकांड का चौकाने वाला खुलासा हो गया.

जानकारी के मुताबिक, मामला झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम छिरोना का है. 65 वर्षीय रामदीन कुशवाहा अपनी पत्नी व 17 वर्षीय नातिन ( बेटी की पुत्री ) के साथ रहते थे. 12 सितंबर की शाम जब पत्नी मजदूरी से वापस लौटी तो रामदीन नजर नहीं आये. नातिन से पूछा तो उसने कहा, उसे नहीं पता. इसके बाद देर रात तक सभी रामदीन को खोजते रहे, लेकिन पता नहीं चला.

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सुबह नातिन ने बताया कि नाना को घर के पीछे कुएं की तरफ जाते देखा था. लोगों ने वहां तलाश शुरू की. चूँकि रामदीन शराब का शौकीन था, तो लोगों को लगा, हो सकता है वह नशे में कुएँ में गिर गया हो. कुएं में तलाश के दौरान रामदीन की लाश मिल गई. लाश के सिर में कुछ चोट के निशान भी थे.

खून से सने कपड़े ने खोला राज

मौत को महज दुर्घटना मानते हुए परिजनों व गांव वालों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया. स्टोरी में ट्विस्ट तब आया, जब परिवार के लोग व रिश्तेदार घर की धुलाई व सफाई कर रहे थे. तभी अचानक नातिन के खून से सने कपड़े मिल गए. जब कपड़ों पर खून के बारे में उससे पूछा तो उसने सच्चाई बयां कर दी. 

नाना ने प्रेमी के साथ देख लिया था

नातिन ने परिजनों को बताया कि वह पड़ोस में रहने वाले विशाल से प्रेम करती है. घटना वाले दिन विशाल और वह दोनों घर में थे, तभी नाना आ गए और दोनों को आपत्तिजनक हालत मे देख लिया. नाना ने विशाल के साथ मारपीट की. इसी दौरान विशाल ने नाना का गला दबा दिया. नातिन रोटी बनाने वाला पत्थर का चकला उठा लायी और नाना के सिर पर मार दिया. जिससे वह अचेत हो गए. फिर दोनों ने नाना रामदीन को उठाकर घर के पीछे बने कुएं में फेंक दिया. 

पुलिस ने मुकदमा दर्जकर किया गिरफ्तार 

मृतक रामदीन के दामाद अशोक कुशवाहा की तहरीर पर पुलिस ने प्रेमी विशाल कुशवाहा व नातिन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्जकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही आगे की कार्रवाई कर रही है.

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About the author पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. अपने लंबे पत्रकारिता कार्यकाल में उन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं. वर्तमान में वे ABP न्यूज़ से जुड़े रहे हैं और झांसी से सक्रिय पत्रकारिता करते रहे हैं. बुंदेलखंड क्षेत्र की जमीनी समस्याओं, जनहित के मुद्दों और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ी पत्रकारिता उनकी विशेष पहचान रही है. उन्होंने अपने करियर में राजनीति, अपराध, विकास और भ्रष्टाचार से संबंधित अनेक प्रभावशाली और तथ्यपरक खबरें सामने लाईं, जिनका समाज और प्रशासन पर प्रत्यक्ष असर पड़ा.
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Published at : 17 Sep 2026 05:52 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Jhansi News
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