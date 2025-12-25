झांसी मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में शव को चूहों ने फिर कुतरा, एक महीने में दूसरी घटना से हड़कंप

उत्तर प्रदेश के झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी से एक बार फिर शर्मनाक तस्वीर सामने आई है. मॉर्चरी में रखे एक महिला के शव को चूहों द्वारा कुतरने का मामला उजागर हुआ है. परिजनों का आरोप है कि मॉर्चरी में बड़े-बड़े चूहे मौजूद हैं और उन्हीं ने शव को नुकसान पहुंचाया है. हैरानी की बात यह है कि एक महीने के भीतर यह दूसरी ऐसी घटना है, जिससे मेडिकल कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया है.

मृतका की पहचान करीब 60 वर्षीय पुष्पा देवी पत्नी रघुवीर दोहरे के रूप में हुई है, जो झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के महेबा गांव की रहने वाली थीं. परिजनों के मुताबिक पुष्पा देवी शुगर की मरीज थीं और दवा के भ्रम में उन्होंने कीटनाशक पदार्थ पी लिया था. हालत बिगड़ने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां इलाज के दौरान रात में उनकी मौत हो गई.

आंख के पास मिले गहरे जख्म

परिजनों का कहना है कि शव को सही हालत में मॉर्चरी में रखवाया गया था, लेकिन जब पोस्टमार्टम के लिए शव बाहर निकाला गया तो आंख के पास जानवर द्वारा कुतरे जाने के गहरे जख्म मिले, जिससे खून निकल रहा था. परिजनों का आरोप है कि पुलिस भी मौके पर मौजूद थी और उसने भी शव की स्थिति देखी.

मॉर्चरी की सुरक्षा पर गंभीर सवाल

वहीं मेडिकल कॉलेज के सीएमएस सचिन माहौर ने बताया कि मामला संज्ञान में है और शव को नुकसान पहुंचने की शिकायत की जांच कराई जा रही है. जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. दूसरी ओर मेडिकल चौकी प्रभारी मोहित राणा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा दिया गया है. इस घटना ने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं और मॉर्चरी की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मायावती के परिवार में गूंजी किलकारी, भतीजे आकाश आनंद बने पिता, बसपा चीफ ने दी जानकारी