हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडझांसी में 3 बीघा जमीन के लिए बेटे ने मां को लाठियों और डंडों से पीटा, पुलिस ने दर्ज किया केस

झांसी में 3 बीघा जमीन के लिए बेटे ने मां को लाठियों और डंडों से पीटा, पुलिस ने दर्ज किया केस

Jhansi News: झांसी के पेलगुवा गांव में 80 वर्षीय मन्नू देवी को छोटे बेटे और बहुओं ने 3 बीघा जमीन के लिए बेरहमी से पीटा. पीड़िता को डाई पिलाने की कोशिश पर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 09 Nov 2025 07:59 AM (IST)
झांसी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया. यहां एक 80 वर्षीय बुजुर्ग मां को उसके ही छोटे बेटे और बहुओं ने जमीन के लालच में बेरहमी से पीट दिया.

आरोप है कि उन्होंने बुजुर्ग महिला को जान से मारने की नीयत से जबरन डाई पिलाने की कोशिश भी की. पीड़ित महिला किसी तरह अपनी जान बचाकर थाने पहुंची और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई.

क्या है पूरा मामला?

घटना झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के पेलगुवा गांव की है. पीड़ित महिला मन्नू देवी (80 वर्ष), स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पत्नी हैं. उनके दो बेटे हैं बड़ा बेटा मंगल यादव और छोटा बेटा संतराम यादव. पति की मौत के बाद मन्नू देवी के नाम पर करीब तीन बीघा जमीन दर्ज हुई थी. इसी जमीन को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि छोटे बेटे संतराम, उसकी पत्नी कुंती और बड़ी बहू राममूर्ति यादव ने मिलकर जमीन हड़पने की योजना बनाई थी.

मन्नू देवी ने थाने में दी गई शिकायत में बताया कि उसका छोटा बेटा और दोनों बहुएं लंबे समय से उसे प्रताड़ित करते थे. वे उसे भूखा-प्यासा रखते, गालियां देते और रोजमर्रा का सारा काम करवाते थे. इतना ही नहीं, जमीन अपने नाम कराने के लिए बार-बार धमकियां भी दी जाती थीं.

लाठियों और डंडों से पीड़िता की बेरहमी से की पिटाई

पीड़िता ने बताया कि 5 नवंबर की रात बड़ा बेटा पंचायत बुलाने गया हुआ था, तभी छोटे बेटे और दोनों बहुओं ने मौका देखकर उस पर हमला कर दिया. उन्होंने लाठियों और डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई की और फिर गिलास में डाई घोलकर जबरन पिलाने की कोशिश की. महिला किसी तरह वहां से भाग निकली और सुबह होते ही थाने पहुंचकर रोते हुए बोली- साहब, मुझे मेरे बेटे और बहुओं से बचा लो. थाने पहुंचे पुलिस कर्मियों ने इंसानियत दिखाते हुए पहले मन्नू देवी को कुर्सी पर बैठाया, पानी दिया और पूरी बात शांतिपूर्वक सुनी. इसके बाद थाना प्रभारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संतराम यादव, उसकी पत्नी कुंती और बड़ी बहू राममूर्ति यादव के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया.

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी

पुलिस ने बताया कि पीड़िता की हालत स्थिर है और उसे चिकित्सकीय सहायता दी जा रही है. साथ ही मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है. इस मामले में जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

Published at : 09 Nov 2025 07:59 AM (IST)
Tags :
Land Dispute UP NEWS CRIME Jhansi News
