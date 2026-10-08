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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडझांसी में प्रेमिका की गोली मारकर हत्या, आरोपी बोला- ‘तेरी भतीजी को मैंने गोली मार दी’

झांसी में प्रेमिका की गोली मारकर हत्या, आरोपी बोला- ‘तेरी भतीजी को मैंने गोली मार दी’

झांसी में प्रेमी द्वारा प्रेमिका की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है.दोनों में चार साल से प्रेम संबंध थे, लेकिन प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने पर प्रेमी ने खौफनाक कदम उठाया.

Written By : पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी |  Updated at : 08 Oct 2026 07:21 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के सिद्धेश्वर नगर में प्रेम-प्रसंग से जुड़ी सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां चार साल से चल रहे प्रेम संबंध का खौफनाक अंत हो गया. आरोप है कि प्रेमी कमल ने अपनी प्रेमिका चंचल की गोली मारकर हत्या कर दी.

वारदात के बाद आरोपी कमल मृतका के चाचा मोनू के घर के पास से गुजर रहा था, तो उसने ने चाचा से कहा जा, तेरी भतीजी को मैंने गोली मार दी. इस बात की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

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चंचल की शादी कहीं और तय कर दी गयी थी

बताया जा रहा है कि कमल और चंचल के बीच करीब चार साल से प्रेम संबंध थे. परिजनों के मुताबिक, कमल से परेशान होकर चंचल की पढ़ाई बंद करा दी गई थी और उसके घर से बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी गई थी. वहीं, वारदात से पहले आरोपी कमल द्वारा कथित तौर पर एक वीडियो भी बनाया गया. वीडियो में उसने चंचल से चार साल से प्रेम करने की बात कही और आरोप लगाया कि चंचल के पिता ने उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था.

जानकारी में आया है कि चंचल का रिश्ता परिजनों ने दूसरी जगह तय कर दिया था और दिसंबर में उसकी शादी होनी थी. घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन शादी से पहले ही चंचल की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई 

घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी विकास कुमार समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का निरीक्षण किया. मामले की जांच और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने चार पुलिस टीमों का गठन किया है. फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

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About the author पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. अपने लंबे पत्रकारिता कार्यकाल में उन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं. वर्तमान में वे ABP न्यूज़ से जुड़े रहे हैं और झांसी से सक्रिय पत्रकारिता करते रहे हैं. बुंदेलखंड क्षेत्र की जमीनी समस्याओं, जनहित के मुद्दों और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ी पत्रकारिता उनकी विशेष पहचान रही है. उन्होंने अपने करियर में राजनीति, अपराध, विकास और भ्रष्टाचार से संबंधित अनेक प्रभावशाली और तथ्यपरक खबरें सामने लाईं, जिनका समाज और प्रशासन पर प्रत्यक्ष असर पड़ा.
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Published at : 08 Oct 2026 07:21 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Jhansi News
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