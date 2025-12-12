हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'थाने में कोई मजाक नहीं चल रहा है...टाइम पास मत कीजिए', IG आकाश कुलहरि ने 4 पुलिसकर्मी किए सस्पेंड

UP News: झांसी में निरीक्षण के दौरान IG आकाश कुलहरि ने लापरवाही पर मिशन शक्ति केंद्र की प्रभारी समेत 3 महिला पुलिसकर्मियों और एसएसपी ऑफिस के एकाउंटेंट को निलंबित किया. थानेदार को फोन पर फटकार भी लगाई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 12 Dec 2025 01:27 PM (IST)
Preferred Sources

झांसी में आईजी आकाश कुलहरि की सख्त कार्रवाई से इन दिनों पुलिस विभाग चर्चा का विषय बना हुआ है. मऊरानीपुर थाने के निरीक्षण के दौरान आईजी ने मिशन शक्ति केंद्र में तैनात प्रभारी और महिला सिपाहियों को लापरवाही और असंतोषजनक जवाब देने पर पहले जमकर फटकार लगाई, फिर तुरंत निलंबन का आदेश जारी कर दिया. पूरी कार्रवाई का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

गुरुवार (11 दिसंबर) को आईजी आकाश कुलहरि अचानक मऊरानीपुर थाने पहुंचे. उन्होंने मिशन शक्ति केंद्र में तैनात प्रभारी और दो महिला सिपाहियों से कार्यप्रणाली, रिकॉर्ड और महिला सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर सवाल किए. लेकिन तीनों कोई भी सवाल का सही या संतोषजनक जवाब नहीं दे सकीं. इससे आईजी भड़क गए. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि थाने में कोई मजाक नहीं चल रहा है, यहां बैठकर टाइम पास मत कीजिए. इसके तुरंत बाद उन्होंने तीनों को निलंबित करने का आदेश दे दिया.

एसएसपी ऑफिस के निरीक्षण में आईजी ने पाई कई खामियां

इसके बाद आईजी ने झांसी एसएसपी ऑफिस का निरीक्षण किया. वहां रिकॉर्ड चेक करते समय उन्हें कई गड़बड़ियां मिलीं, खासकर टीए-डीए में की गई अनियमितताओं पर वे नाराज हो गए. जांच के दौरान उन्हें यह भी पता चला कि फाइलों और खर्चों में पारदर्शिता नहीं रखी गई. इस पर आईजी ने एसएसपी ऑफिस के एकाउंटेंट को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया.

थानेदार को फोन कर आईजी ने लगाई फटकार

निरीक्षण के दौरान एक फरियादी ककरबई थाना क्षेत्र से 100 किमी दूर से एसएसपी ऑफिस अपनी शिकायत लेकर पहुंचा. उसकी परेशानी सुनकर आईजी आकाश कुलहरि नाराज हो गए. उन्होंने तुरंत ककरबई थानेदार को फोन किया और जोरदार फटकार लगाई. आईजी ने कहा कि क्या वजह है कि फरियादी को 100 किलोमीटर दूर एसएसपी ऑफिस तक आना पड़ा. थाने में उसकी बात क्यों नहीं सुनी गई. उनकी यह डांट भी वीडियो में कैद हो गई, जो तेजी से वायरल है.

आईजी की कार्रवाई से पुलिस विभाग में मची खलबली

पूरी सख्त कार्रवाई और फटकार के वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही चर्चा तेज हो गई. लोग आईजी की सख्ती की तारीफ कर रहे हैं, वहीं पुलिस विभाग के अंदर खलबली मची हुई है. एक दिन में चार निलंबन और फोन पर फटकार की इस कार्रवाई को क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन का संदेश माना जा रहा है.

Input By : पुष्पेंद्र
Published at : 12 Dec 2025 01:27 PM (IST)
Uttar Pradesh UP NEWS Jhansi News IG Akash Kulhari
