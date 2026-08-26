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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशादी के 2 महीने बाद अपने ही कमरे में प्रेमी के साथ मिली पत्नी, पति ने रंगे हाथ पकड़ा

शादी के 2 महीने बाद अपने ही कमरे में प्रेमी के साथ मिली पत्नी, पति ने रंगे हाथ पकड़ा

झांसी में शादी के दो महीने बाद ही पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ बेडरूम में आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया, अब उस महिला के साथ नहीं रहना चाहता है.

Written By : पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी |  Updated at : 26 Aug 2026 12:54 PM (IST)
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यूपी के झांसी में शादी के महज दो माह के अंदर पति ने अपने बेडरूम पर पत्नी और उसके प्रेमी को रंगेहाथ रंगरेलियां मनाते आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया. प्रेमी को पकड़ कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया. पति का आरोप है कि पत्नी शादी के दो दिन बाद से ही खाने में नशे की गोलियां देती थी. अब वह उसे अपने साथ किसी सूरत में नहीं रखेगा, क्योंकि उसे डर है कि पत्नी उसे चाय में जहर भी दे सकती है या उसकी लाश किसी ड्रम में मिल सकती है.

दरअसल, पूरा मामला झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र का है. चिरगांव कस्बा निवासी राजेश प्रजापति ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि उसकी शादी 24 जून 2026 को दतिया मप्र के ग्राम काडोर निवासी अभिलाषा से हुई थी. शादी के एक माह बाद से ही उसे कमजोरी आने लगी और नींद ज्यादा आने लगी. तब उसे शक हुआ कि पत्नी उसके खाने में कोई चीज मिलाकर दे रही है.

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पत्नी और प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा

पति के मुताबिक, इसके बाद उसने सचेत रहना शुरू किया तो पता चला कि उसके सोने के बाद पत्नी किसी से फोन पर बात करती है और उसके घर से जाने के बाद एक युवक अक्सर घर आता है. तब उसने अपने लोगों से नजर रखने को कहा. इसके बाद 23 अगस्त को वह एक्सीडेंट में घायल रिश्तेदार को देखने के लिए घर से निकला. तभी उसे खबर मिली कि एक युवक घर के अंदर घुसा है, तो वह पहुंच गया और दोनों को बेडरूम में आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया.

इसके बाद पुलिस बुलाकर युवक को सुपुर्द कर दिया गया. पकड़ा गया युवक पत्नी के गांव का रहने वाला है. आरोप है कि पुलिस ने युवक पर कोई कार्रवाई नहीं की और छोड़ दिया. आरोप है कि पत्नी घर के कुछ जेवर और रुपये भी प्रेमी को दे चुकी है.

पत्नी के परिवार वाले युवक पर बना रहे साथ रखने का दबाव

पीड़ित पति ने बताया कि पत्नी के परिवार वाले भी उसे ही गलत ठहरा रहे हैं और पत्नी को फिर साथ रखने का दबाव बना रहे हैं. वह किसी हाल में पत्नी को साथ नहीं रखना चाहता, क्योंकि नशीली दवा देने वाली पत्नी उसे जहर देकर मार भी सकती है. ऐसा न हो कि उसकी लाश किसी ड्रम में मिले. पेशे से निजी बैंक में चपरासी पति राकेश ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है.

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About the author पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. अपने लंबे पत्रकारिता कार्यकाल में उन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं. वर्तमान में वे ABP न्यूज़ से जुड़े रहे हैं और झांसी से सक्रिय पत्रकारिता करते रहे हैं. बुंदेलखंड क्षेत्र की जमीनी समस्याओं, जनहित के मुद्दों और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ी पत्रकारिता उनकी विशेष पहचान रही है. उन्होंने अपने करियर में राजनीति, अपराध, विकास और भ्रष्टाचार से संबंधित अनेक प्रभावशाली और तथ्यपरक खबरें सामने लाईं, जिनका समाज और प्रशासन पर प्रत्यक्ष असर पड़ा.
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Published at : 26 Aug 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Jhansi News
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