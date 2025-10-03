झांसी में दादी को लगा इश्क का रोग! पति, बेटे-बहू और पोतों को छोड़कर प्रेमी के साथ हुई फरार

उत्तर प्रदेश के झांसी में बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां दो बच्चों की दादी (45 साल) को 35 साल के शख्स से प्यार हो गया. दादी पर प्यार की ऐसी खुमारी चढ़ी कि वो अपने पति, दो बेटों, नातियों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई. पुलिस ने पति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है.



ये घटना झांसी के कोतवाली कस्बा मऊरानीपुर क्षेत्र के ग्राम स्यावरी निवासी कामता प्रसाद ने बताया कि ढाई साल पहले उसकी पत्नी मध्य प्रदेश के भिंड में ईंट भट्टों पर काम करने गई थी. इस दौरान उसकी मुलाकात ग्राम बिहुनी थाना राठ जिला हमीरपुर के रहने वाले अमर सिंह प्रजापति से हुई.

प्यार में पागल दादी प्रेमी के साथ फरार

काम करने के दौरान दोनों के बीच बातचीत होने लगी और धीरे-धीरे ये बातचीत प्यार में बदल गई. इन दोनों के प्रेम प्रसंग की ये बात जब कामता प्रसाद को लगी तो वो अपनी पत्नी को घर वापस ले आया लेकिन, फिर भी प्यार में पागल दादी नहीं मानीं.

घर आने के बाद भी वो चोरी-छिपे मोबाइल पर बातचीत करने लगी. प्यार में वह इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने पति, बेटे, बहू और नातियों की भी चिंता नहीं की. इस बीच जब महिला का पति अपने बेटे के इलाज के लिए झांसी गया तो वो मौका पाकर घर में रखे गहने व नगदी लेकर प्रेमी के साथ भाग गई.

पति ने बताया कि उसने कई बार अपनी पत्नी को फ़ोन पर बात करते हुए भी देखा है. मना करने के बाद भी वो नहीं मानी थी. पीड़ित पति ने अब इस मामले में कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई हैं. पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. इस मामले में आगे की जांच की जा रही है. पुलिस ने इस संबंध में आसपास को लोगों से भी बात की है.

