झांसी: दलित युवक की कमरे में बंद कर बेरहमी से पिटाई, पुलिस ने FIR दर्ज कर शुरू की जांच

उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में दलित युवक के सतह मारपीट और वीडियो वायरल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इलाके के दबंग उसे कमरे में बंद कर बेरहमी से मार रहे हैं. जबकि पीड़ित युवक हाथ जोड़कर माफ़ी माँगता हुआ दिख रहा है. इस घटना को लेकर परिजनों और इलाके लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है.

इस मामले की संवेदनशीलता देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है.

क्या है पूरा मामला ?

प्रेमनगर थाना क्षेत्र के राजगढ़ निवासी हर्ष बाल्मीकि ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 22 नवंबर क़ो वह राजगढ़ में खड़ा था, तभी उसके परिचित निशान्त व दो अन्य लड़के उसे स्कूटी पर आये और सिगरेट पिलाने क़ो कहा. इसी बहाने वह स्कूटी पर बैठाकर निशान्त के कमरे पर ले गये, जहाँ ग़ालियाँ देते हुए कहा कि तुम्हारे दिमाग़ खराब हो गये हैं और चप्पल व डंडे से पिटाई की. माफ़ी मांगने के बाद उसे छोड़ दिया.

मारपीट का वीडियो कर दिया वायरल

आरोपियों ने युवक के सतह मारपीट का वीडियो भी बनाया था और उसे अब सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है. जिससे पीड़ित काफी तनाव में आ गया है. परिजनों ने इस मामले में सकहत कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस ने शुरू की जांच

प्रेमनगर थाना पुलिस के मुताबिक निशांत और उसके चार दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस ने क्षेत्र के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन चुकी है. पुलिस पर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दबाब भी है. पीड़ित पक्ष ने चेतावनी भी दी है कि जल्द कार्रवाई नहं हुई तो वे आन्दोलन करेंगे.