झांसी में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका को मारी गोली, खुद ने भी फायरिंग कर किया सुसाइड

झांसी में रविवार (9 नवंबर 2025) को सात साल पुराने प्रेम संबंध का खौफनाक अंत हो गया, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इस वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी. बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर प्रेमी-प्रेमिका के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद सनकी प्रेमी ने पहले प्रेमिका को गोली मारी और फिर खुद को गोली मार ली. प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रेमिका की हालत गंभीर बनी हुई है.

घटना झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी गेट के पास की है, जहां ललितपुर निवासी मनीष साहू और कृतिका चौबे आज मिले थे. दोनों के बीच पिछले सात सालों से प्रेम संबंध चल रहा था. बताया जा रहा है कि पहले दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, जो बाद में प्यार में बदल गई. इस बीच कृतिका एमबीए की पढ़ाई के लिए झांसी आ गई, जबकि मनीष की ललितपुर में शादी हो गई. लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही मनीष ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और फिर से कृतिका से मिलने-जुलने लगा.

प्रेमी की मौके पर मौत, प्रेमिका की हालत गंभीर

आज दोनों के रिश्ते को पूरे 7 साल हो गए थे. इस मौके पर कृतिका ने फेसबुक पर एक रील भी पोस्ट की थी, जिसमें उसने अपने प्यार का इजहार किया था. लेकिन इसी खुशी के दिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि मनीष ने तमंचा निकालकर कृतिका पर फायरिंग कर दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. इसके बाद मनीष ने खुद को गोली मार ली और मौके पर ही दम तोड़ दिया.

पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शुरू की जांच

झांसी के एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. प्रेमी का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और प्रेमिका को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.

पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है, साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि विवाद की असली वजह क्या थी.

सात साल का प्यार कुछ मिनटों की नाराज़गी और एक पल में खत्म हो गई एक कहानी झांसी का ये गोलीकांड हर किसी को सोचने पर मजबूर कर गया है. उधर, कानपुर में भी लड़की भाइयों ने मिलकर बहन के प्रेमी की पीट-पीटकर हत्या कर दी. हालांकि, पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है.