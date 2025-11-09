हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडझांसी में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका को मारी गोली, खुद ने भी फायरिंग कर किया सुसाइड

झांसी में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका को मारी गोली, खुद ने भी फायरिंग कर किया सुसाइड

UP News: झांसी में सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली. इस घटना में युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि युवती की हालत गंभीर बनी हुई है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 09 Nov 2025 09:25 PM (IST)
झांसी में रविवार (9 नवंबर 2025) को सात साल पुराने प्रेम संबंध का खौफनाक अंत हो गया, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इस वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी. बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर प्रेमी-प्रेमिका के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद सनकी प्रेमी ने पहले प्रेमिका को गोली मारी और फिर खुद को गोली मार ली. प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रेमिका की हालत गंभीर बनी हुई है.

घटना झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी गेट के पास की है, जहां ललितपुर निवासी मनीष साहू और कृतिका चौबे आज मिले थे. दोनों के बीच पिछले सात सालों से प्रेम संबंध चल रहा था. बताया जा रहा है कि पहले दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, जो बाद में प्यार में बदल गई. इस बीच कृतिका एमबीए की पढ़ाई के लिए झांसी आ गई, जबकि मनीष की ललितपुर में शादी हो गई. लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही मनीष ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और फिर से कृतिका से मिलने-जुलने लगा.

प्रेमी की मौके पर मौत, प्रेमिका की हालत गंभीर

आज दोनों के रिश्ते को पूरे 7 साल हो गए थे. इस मौके पर कृतिका ने फेसबुक पर एक रील भी पोस्ट की थी, जिसमें उसने अपने प्यार का इजहार किया था. लेकिन इसी खुशी के दिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि मनीष ने तमंचा निकालकर कृतिका पर फायरिंग कर दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. इसके बाद मनीष ने खुद को गोली मार ली और मौके पर ही दम तोड़ दिया.

पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शुरू की जांच

झांसी के एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. प्रेमी का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और प्रेमिका को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.
पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है, साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि विवाद की असली वजह क्या थी.

सात साल का प्यार कुछ मिनटों की नाराज़गी और एक पल में खत्म हो गई एक कहानी झांसी का ये गोलीकांड हर किसी को सोचने पर मजबूर कर गया है. उधर, कानपुर में भी लड़की भाइयों ने मिलकर बहन के प्रेमी की पीट-पीटकर हत्या कर दी. हालांकि, पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है.

Input By : पुष्पेंद्र सिंह यादव
Published at : 09 Nov 2025 09:25 PM (IST)
Jhansi Police UP NEWS Jhansi News
टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुस्लिम-ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? सवाल पर मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
'मुस्लिम भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: 7 बार के विधायक शोएब इकबाल ने AAP से दिया इस्तीफा, बोले- 'तंग आकर...'
दिल्ली: 7 बार के विधायक शोएब इकबाल ने AAP से दिया इस्तीफा, बोले- 'तंग आकर...'
बॉलीवुड
खूबसूरती में सुजैन खान को टक्कर देती हैं फराह खान अली, देखें ऋतिक रोशन की एक्स साली की तस्वीरें
खूबसूरती में सुजैन खान को टक्कर देती हैं ऋतिक रोशन की एक्स साली, देखें फोटोज
स्पोर्ट्स
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
वीडियोज

थमा प्रचार का घमासान...आरक्षण Vs हिंदू-मुसलमान?
Bihar Election 2025: Tejashwi को बर्थडे गिफ्ट में बिहार की जनता देगी सीएम की कुर्सी? NDA | RJD
Bihar Election: पूर्वी Champaran का रण... किसके पक्ष में जनता का 'प्रण'? | Motihari | NDA | RJD
Sandeep Chaudhary: Bihar में सीएम योगी यूपी की कर रहे हैं तैयारी? Bihar Election 2025 | CM Yogi
Tej Pratap ने 'गेम' बदल दिया! | Bihar Election | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar | NDA | CM Yogi
फोटो गैलरी

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुस्लिम-ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? सवाल पर मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
'मुस्लिम भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: 7 बार के विधायक शोएब इकबाल ने AAP से दिया इस्तीफा, बोले- 'तंग आकर...'
दिल्ली: 7 बार के विधायक शोएब इकबाल ने AAP से दिया इस्तीफा, बोले- 'तंग आकर...'
बॉलीवुड
खूबसूरती में सुजैन खान को टक्कर देती हैं फराह खान अली, देखें ऋतिक रोशन की एक्स साली की तस्वीरें
खूबसूरती में सुजैन खान को टक्कर देती हैं ऋतिक रोशन की एक्स साली, देखें फोटोज
स्पोर्ट्स
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
विश्व
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
शिक्षा
Rajasthan Board Exams: अब साल में 2 बार होगी राजस्थान बोर्ड परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा एलान
अब साल में 2 बार होगी राजस्थान बोर्ड परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा एलान
चुनाव 2025
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
ट्रेंडिंग
बारिश में फंसी थी लकवाग्रस्त विदेशी महिला! भारतीय शख्स ने ऐसे की मदद- वीडियो वायरल
बारिश में फंसी थी लकवाग्रस्त विदेशी महिला! भारतीय शख्स ने ऐसे की मदद- वीडियो वायरल
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget