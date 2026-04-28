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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'वादे याद रखने के लिए बादाम खाओ', झांसी नगर निगम की बैठक में पार्षद ने अधिकारी को थमाया पैकेट

'वादे याद रखने के लिए बादाम खाओ', झांसी नगर निगम की बैठक में पार्षद ने अधिकारी को थमाया पैकेट

Jhansi News: झांसी नगर निगम की बैठक में पार्षदों ने शहरों में पेयजल का मुद्दा ज़ोर शोर से उठाया, उनके निशाने पर जल बोर्ड के अधिकारी रहे. इसी बीच कुछ ऐसे देखने को मिला की हर कोई हैरान रह गया.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 28 Apr 2026 09:54 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के झांसी में नगर निगम की सदन में हुई बैठक में अनोखा विरोध देखने को मिला, जब पानी की समस्या को लेकर पूछे गए सवाल का अधिकारी ठीक से जवाब नहीं दे पाए तो एक पार्षद बादाम लेकर उनके पास पहुँच गए और कहने लगे कि अधिकारियों को अपने वादे याद नहीं रहते, इसलिए बादाम खाईए. ये सुनकर सदन में हर कोई हंसने लगा. 

सोमवार को झांसी नगर निगम की बैठक एक बार फिर से हंगामेदार रही. इस बार भी पार्षदों के निशाने पर अधिकारी ही रहे. इस बैठक में शहर की पेयजल व्यवस्था पर चर्चा हो रही थी. तमाम पार्षदों ने यह आरोप लगाया कि उनके वार्डों में पीने का पानी नहीं आता है. कई जगह पाइपलाइन नहीं बिछी है. जहां बिछी है, वहां भी कनेक्शन नहीं दिए गए.

पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों को घेरा

पार्षदों ने शिकायत की गर्मी के मौसम में पानी की कमी से लोग खासे परेशान हैं. घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है. जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों से पानी की समस्या और इस पर क्या काम हो रहा है इसे लेकर जवाब मांगा. पार्षदों के सवालों का जवाब देने के लिए जल निगम और जल संस्थान के अधिकारी खड़े हुए लेकिन वो ठीक से जवाब नहीं दे पाए.

पार्षदों के तीखे सवालों का जवाब देने में अधिकारी फंसते हुए नजर आए.  जल निगम शहरी के अधिशाषी अभियंता मुकेश पाल पाइपलाइन बिछाने के आंकड़े बता रहे थे. उन्होंने दावा किया कि जहां पानी नहीं आ रहा है वहां जल्द ही पानी पहुंचेगा. इस पर कई पार्षदों ने कहा कि ऐसे वायदे पहले भी किए जा चुके हैं. लेकिन, काम कुछ भी नहीं हुआ. 

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पार्षद ने दिया बादाम का पैकेट 

पार्षदों और अधिकारियों के बीच सवाल जवाब के बीच वार्ड नंबर 33 ओरछा गेट से पार्षद राहुल कुशवाहा सदन में खड़े हो गए और बादाम का एक पैकेट लेकर आसन की तरफ बढ़ गए. जिसके बाद उन्होंने वहां खड़े जल निगम शहरी के अधिशाषी अभियंता मुकेश पाल को बादाम को पैकेट दे दिया. 

पार्षद राहुल कुशवाहा ने अधिकारी की ओर बादाम का पैकेट देते हुए कहा कि आपने जो वायदे किए और आंकड़े बताए वह आपको याद ही नहीं रहते हैं. इसलिए वादे याद रखने के लिए बादाम खाईए. ये सुनकर सदन में बैठे सभी पार्षद हंसने लगे. हालांकि इस दौरान अधिकारी एकदम शांत रहे. उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. इसके बाद महापौर ने बीच-बचाव किया, जिसके बाद पार्षद महोदय शांत हो गए. 

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Input By : पुष्पेंद्र सिंह चौहान
Published at : 28 Apr 2026 09:54 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Jhansi News
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