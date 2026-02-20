झांसी में खौफनाक वारदात, नींद में पड़ा खलल तो भड़का छोटा भाई, बड़े भाई को उतारा मौत के घाट

उत्तर प्रदेश के झांसी में बड़े भाई द्वारा छोटे भाई की नींद में खलल डालने पर विवाद इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. वारदात को छिपाने के लिए शव को घर में ही गड्ढा खोदकर दफन कर दिया. पुलिस को चकमा देने के लिए कातिल ने ही अपने बड़े भाई के गुमशुदा होने की सूचना पुलिस को दी थी. मृतक के मामा की शिकायत पर पुलिस ने ज़ब छोटे भाई से पूछताछ की तो सारे राज से पर्दा उठ गया. पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिहारीपुरा में मुसर्रिक बेग अपनी पत्नी, बड़े भाई तारिक व मां के साथ रहता है. तारिक की अभी शादी नहीं हुई थी. मुसर्रिक शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, यह नौकरी उसे अपने पिता की मौत के कारण अनुकम्पा पर मिली है. दो महीने पहले ही मुसर्रिक ने अपनी नौकरानी से शादी की थी.

नींद में खलल पर कर दी हत्या

हत्यारोपी मुसर्रिक बेग की माने तो 10 फ़रवरी को माँ कहीं गई थी, जबकि पत्नी मायके गई थी. मकान के ऊपरी हिस्से में रहने वाला भाई तारिक सुबह चाय बनाने नीचे आया तो उसने किचन में जाने के लिए छोटे भाई के कमरे की कुण्डी बजा दी, जिससे मुसर्रिक की नींद में खलल पड़ गया और दोनों भाईयों में विवाद होने लगा.

विवाद इतना बढ़ गया कि मृतक तारिक ने चाकू उठा लिया, यह देख मुसर्रिक ने कुल्हाड़ी उठायी और गुस्से में बड़े भाई के सिर पर वार कर दिये. जिससे वह गिर पड़ा और कुछ देर में दम तोड़ दिया. इसके बाद मुसर्रिक ने घर के पिछले हिस्से में गड्ढा खोदकर लाश को दफन कर दिया. भाई के नजर न आने पर ज़ब मां ने पूछा तो वह झूठ बोलता रहा और फिर पुलिस को भाई के गुमशुदा होने की खबर दी.

मामा को गतिविधयों पर हुआ शक

तारिक के गायब होने से उसकी मां व मामा काफ़ी परेशान थे. मुसर्रिक की गतिविधियों से मामा को कुछ शक हुआ तो उन्होंने पुलिस से बात की. पुलिस ने ज़ब मुसर्रिक से पूछताछ की तो वह टूट गया और हत्या कर शव को दफन करने की बात कुबूल कर ली. मामला गंभीर होने की सूचना पर एसएसपी मौके पर पहुँचे और मजिस्ट्रेट के आदेश पर गड्ढा खुदवा कर शव बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

अब कातिल को है अफ़सोस

बड़े भाई की निर्मम हत्या के आरोप में गिरफ्तार मुसर्रिक बेग को अब अपने किये पर पछतावा हो रहा है. उसने कहा कि अगर गुस्से पर काबू कर लेता तो यह घटना नहीं होती. परिवार में कोहराम मचा हुआ है.