BJP विधायक को विकास कार्यों को लेकर युवाओं ने सुनाई खरी-खोटी, जमकर हुआ हंगामा

झांसी के बबीना विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों की नाराजगी सामने आई है. 5 अक्टूबर की देर रात बीजेपी विधायक राजीव सिंह परीछा बरल करगुआँ खुर्द गांव पहुंचे, जहां युवाओं ने विधायक के सामने ही विकास कार्यों को लेकर सवाल खड़े कर दिए.

वायरल वीडियो में कुछ युवा विधायक से गांव में विकास कार्य न होने को लेकर नाराजगी जताते दिखाई दे रहे हैं. युवाओं ने विधायक से कहा कि 9 साल में पहली बार गांव आए हो. इस दौरान विधायक निधि से जुड़े बोर्ड को लेकर भी युवाओं ने सवाल उठाए.

युवाओं का आरोप है कि विधायक निधि से कराए जा रहे कार्य के बोर्ड पर धनराशि का विवरण नहीं लिखा गया है. युवाओं ने दावा किया कि करीब 30 लाख रुपये आए थे, जिसमें 10 लाख रुपये खर्च किए गए और बाकी 20 लाख रुपये के बारे में कोई जानकारी नहीं है. हालांकि, 20 लाख रुपये के गबन का आरोप युवाओं की ओर से लगाया गया है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

विरोध के दौरान कुछ युवाओं ने विधायक से नाराजगी जताते हुए कहा कि वे दोबारा गांव नहीं आएंगे. वहीं, कुछ युवाओं ने इस बार सपा को वोट देने की बात भी कही. अब इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर विधायक व संबंधित अधिकारियों के जवाब का इंतजार है.

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