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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBJP विधायक को विकास कार्यों को लेकर युवाओं ने सुनाई खरी-खोटी, जमकर हुआ हंगामा

BJP विधायक को विकास कार्यों को लेकर युवाओं ने सुनाई खरी-खोटी, जमकर हुआ हंगामा

नाराज युवाओं ने विधायक से कहा कि 9 साल में पहली बार गांव आए हो. इस दौरान विधायक निधि से जुड़े बोर्ड को लेकर भी युवाओं ने सवाल उठाए.

Written By : पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी |  Updated at : 06 Oct 2026 03:12 PM (IST)
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झांसी के बबीना विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों की नाराजगी सामने आई है. 5 अक्टूबर की देर रात बीजेपी विधायक राजीव सिंह परीछा बरल करगुआँ खुर्द गांव पहुंचे, जहां युवाओं ने विधायक के सामने ही विकास कार्यों को लेकर सवाल खड़े कर दिए.

वायरल वीडियो में कुछ युवा विधायक से गांव में विकास कार्य न होने को लेकर नाराजगी जताते दिखाई दे रहे हैं. युवाओं ने विधायक से कहा कि 9 साल में पहली बार गांव आए हो. इस दौरान विधायक निधि से जुड़े बोर्ड को लेकर भी युवाओं ने सवाल उठाए.

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युवाओं का आरोप है कि विधायक निधि से कराए जा रहे कार्य के बोर्ड पर धनराशि का विवरण नहीं लिखा गया है. युवाओं ने दावा किया कि करीब 30 लाख रुपये आए थे, जिसमें 10 लाख रुपये खर्च किए गए और बाकी 20 लाख रुपये के बारे में कोई जानकारी नहीं है. हालांकि, 20 लाख रुपये के गबन का आरोप युवाओं की ओर से लगाया गया है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

विरोध के दौरान कुछ युवाओं ने विधायक से नाराजगी जताते हुए कहा कि वे दोबारा गांव नहीं आएंगे. वहीं, कुछ युवाओं ने इस बार सपा को वोट देने की बात भी कही. अब इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर विधायक व संबंधित अधिकारियों के जवाब का इंतजार है.

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About the author पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. अपने लंबे पत्रकारिता कार्यकाल में उन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं. वर्तमान में वे ABP न्यूज़ से जुड़े रहे हैं और झांसी से सक्रिय पत्रकारिता करते रहे हैं. बुंदेलखंड क्षेत्र की जमीनी समस्याओं, जनहित के मुद्दों और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ी पत्रकारिता उनकी विशेष पहचान रही है. उन्होंने अपने करियर में राजनीति, अपराध, विकास और भ्रष्टाचार से संबंधित अनेक प्रभावशाली और तथ्यपरक खबरें सामने लाईं, जिनका समाज और प्रशासन पर प्रत्यक्ष असर पड़ा.
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Published at : 06 Oct 2026 03:12 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Jhansi News
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