Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडझांसी में कमरे में मिला युवती का शव, परिजनों ने पति पर लगाए मारपीट के आरोप

झांसी में कमरे में मिला युवती का शव, परिजनों ने पति पर लगाए मारपीट के आरोप

झांसी में हुई इस वारदात को लेकर परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही शिवानी और यश के बीच विवाद होता रहता था. आरोप है कि यश शिवानी के साथ मारपीट भी करता था.

Written By : पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी |  Updated at : 01 Sep 2026 11:05 AM (IST)
Preferred Sources

झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के आवास विकास में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब 27 वर्षीय शिवानी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के कमरे में बिस्तर पर मिला. इस घटना के बाद उसका पति यश ठाकुर फरार बताया जा रहा है. परिजनों ने पति पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है.

परिजनों के मुताबिक, रविवार रात करीब 10 बजे के बीच शिवानी और यश के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच यश ने शिवानी की छोटी बहन मुस्कान से अपना बैग और सामान मांगा. बैग लेने के बाद उसने कमरे की कुंडी बाहर से बंद कर दी और वहां से चला गया. सुबह करीब 5 बजे मुस्कान ने बाथरूम जाने के लिए दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था. 

काफी देर तक आवाज लगाने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. सुबह करीब 9 बजे शिवानी का भाई अनिकेत घर पहुंचा. उसने कमरे की कुंडी खोली तो शिवानी बिस्तर पर पड़ी थी. काफी आवाज देने के बाद भी जब वह नहीं उठी तो परिजन उसे मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही शिवानी और यश के बीच विवाद होता रहता था. आरोप है कि यश शिवानी के साथ मारपीट भी करता था. इसी वजह से शिवानी पिछले दो-तीन महीने से झांसी में मायके पक्ष के लोगों के साथ रह रही थी.

डेढ़ से दो साल पहले सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती

बताया गया कि शिवानी और यश की करीब डेढ़ से दो साल पहले सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी. धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने लव मैरिज कर ली. शादी के करीब डेढ़ साल के भीतर ही यह रिश्ता एक खौफनाक मोड़ पर पहुंच गया. दोनों के कोई बच्चे नहीं थे. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार पति यश ठाकुर की तलाश की जा रही है. महिला की मौत हत्या है या किसी अन्य वजह से हुई, इसका स्पष्ट खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा.

और पढ़ें

About the author पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. अपने लंबे पत्रकारिता कार्यकाल में उन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं. वर्तमान में वे ABP न्यूज़ से जुड़े रहे हैं और झांसी से सक्रिय पत्रकारिता करते रहे हैं. बुंदेलखंड क्षेत्र की जमीनी समस्याओं, जनहित के मुद्दों और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ी पत्रकारिता उनकी विशेष पहचान रही है. उन्होंने अपने करियर में राजनीति, अपराध, विकास और भ्रष्टाचार से संबंधित अनेक प्रभावशाली और तथ्यपरक खबरें सामने लाईं, जिनका समाज और प्रशासन पर प्रत्यक्ष असर पड़ा.
Read More
Published at : 01 Sep 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Jhansi News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रयागराज में गंगा-यमुना का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में भरा पानी
प्रयागराज में गंगा-यमुना का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में भरा पानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
झांसी में कमरे में मिला युवती का शव, परिजनों ने पति पर लगाए मारपीट के आरोप
झांसी में कमरे में मिला युवती का शव, परिजनों ने पति पर लगाए मारपीट के आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जमीन पर आइए....' ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को फिर दी चुनौती
'जमीन पर आइए....' ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को फिर दी चुनौती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती में हरीश द्विवेदी का ऐतिहासिक स्वागत, जमकर हुई आतिशबाजी
बस्ती में हरीश द्विवेदी का ऐतिहासिक स्वागत, जमकर हुई आतिशबाजी
Advertisement

वीडियोज

AI BRAIN SURGERY: AI ने की दुनिया की पहली 'ब्रेन' सर्जरी, Rhys Hibbert हो गए ठीक... हो गया चमत्कार!
अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
दौड़ती बस में छात्रा से गैंगरेप..पुलिस सोती रही!?
Bilawal Bhutto की विलायती बेगम आने वाली हैं ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
S-400 होंगे डबल, रूस से 5 और लाएगा भारत, PAK को झटका देने वाली डील डन
S-400 होंगे डबल, रूस से 5 और लाएगा भारत, PAK को झटका देने वाली डील डन
बिहार
NEET पेपर लीक केस में संजीव मुखिया को बड़ी राहत, रिहाई का आदेश
NEET पेपर लीक केस में संजीव मुखिया को बड़ी राहत, रिहाई का आदेश
इंडिया
भूपेश बघेल के PA पर ED का शिकंजा, केके चंद्राकर के घर सुबह-सुबह पहुंची
भूपेश बघेल के PA पर ED का शिकंजा, केके चंद्राकर के घर सुबह-सुबह पहुंची
ओटीटी
वरुण तेज की Korean Kanakaraju की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देखें?
'कोरियन कनक राजू' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें- कब और कहां देखें?
क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट में आया भूचाल, 7 खिलाड़ी और 2 कोच नपे
पाकिस्तान क्रिकेट में आया भूचाल, 7 खिलाड़ी और 2 कोच नपे
विश्व
सिंधु जल संधि पर फैसले के बाद जहर उगलने लगा PAK, हिना रब्बानी बोलीं- 'भारत को...'
सिंधु जल संधि पर फैसले के बाद जहर उगलने लगा PAK, हिना रब्बानी बोलीं- 'भारत को...'
राजस्थान
जयपुर में दो केंद्रों पर NEET PG एग्जाम रद्द, फिर AIIMS पेपर भी कैंसिल, भड़के सचिन पायलट
जयपुर में दो केंद्रों पर NEET PG एग्जाम रद्द, फिर AIIMS पेपर भी कैंसिल, भड़के सचिन पायलट
ट्रेंडिंग
डिलीवरी एजेंट की मेहनत देख भावुक हुई महिला, शेयर किया वीडियो
डिलीवरी एजेंट की मेहनत देख भावुक हुई महिला, शेयर किया वीडियो
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget