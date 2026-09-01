झांसी में कमरे में मिला युवती का शव, परिजनों ने पति पर लगाए मारपीट के आरोप

झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के आवास विकास में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब 27 वर्षीय शिवानी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के कमरे में बिस्तर पर मिला. इस घटना के बाद उसका पति यश ठाकुर फरार बताया जा रहा है. परिजनों ने पति पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है.

परिजनों के मुताबिक, रविवार रात करीब 10 बजे के बीच शिवानी और यश के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच यश ने शिवानी की छोटी बहन मुस्कान से अपना बैग और सामान मांगा. बैग लेने के बाद उसने कमरे की कुंडी बाहर से बंद कर दी और वहां से चला गया. सुबह करीब 5 बजे मुस्कान ने बाथरूम जाने के लिए दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था.

काफी देर तक आवाज लगाने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. सुबह करीब 9 बजे शिवानी का भाई अनिकेत घर पहुंचा. उसने कमरे की कुंडी खोली तो शिवानी बिस्तर पर पड़ी थी. काफी आवाज देने के बाद भी जब वह नहीं उठी तो परिजन उसे मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही शिवानी और यश के बीच विवाद होता रहता था. आरोप है कि यश शिवानी के साथ मारपीट भी करता था. इसी वजह से शिवानी पिछले दो-तीन महीने से झांसी में मायके पक्ष के लोगों के साथ रह रही थी.

डेढ़ से दो साल पहले सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती

बताया गया कि शिवानी और यश की करीब डेढ़ से दो साल पहले सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी. धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने लव मैरिज कर ली. शादी के करीब डेढ़ साल के भीतर ही यह रिश्ता एक खौफनाक मोड़ पर पहुंच गया. दोनों के कोई बच्चे नहीं थे. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार पति यश ठाकुर की तलाश की जा रही है. महिला की मौत हत्या है या किसी अन्य वजह से हुई, इसका स्पष्ट खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा.