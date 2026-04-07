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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNoida News: किसानों के लिए जेवर विधायक की पहल, यमुना प्राधिकरण से की सर्किल रेट और मुआवजा बढ़ाने की मांग

Noida News: किसानों के लिए जेवर विधायक की पहल, यमुना प्राधिकरण से की सर्किल रेट और मुआवजा बढ़ाने की मांग

Noida News In Hindi: नोएडा एयरपोर्ट से जेवर में जमीन महंगी हुई, पर किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला. विधायक धीरेंद्र सिंह ने यमुना प्राधिकरण से बाजार दर पर मुआवजा बढ़ाने की मांग की है.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 07 Apr 2026 10:46 PM (IST)
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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद जेवर और आसपास के क्षेत्रों में जमीन के दामों में भारी उछाल आया है, लेकिन इसका सीधा फायदा स्थानीय किसानों को नहीं मिल पा रहा है. जमीन के सर्किल रेट और मुआवजा दरें न बढ़ने से किसानों में पनप रहे आक्रोश को देखते हुए अब जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है. विधायक ने यमुना प्राधिकरण के सीईओ (CEO) को पत्र लिखकर किसानों के लिए वर्तमान बाजार भाव के अनुसार मुआवजा बढ़ाने की मांग की है.

विधायक धीरेंद्र सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अपने क्षेत्र में मुआवजा दरों को बढ़ाने पर विचार कर रहा है, जो कि किसानों के हित में एक स्वागत योग्य कदम है. इसी तर्ज पर यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में भी मुआवजा दरों में इजाफा किया जाना चाहिए.

विकास के कारण बढ़े हैं जमीन के दाम

विधायक ने तर्क दिया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बढ़ते औद्योगिक निवेश और बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) के विस्तार के कारण इस पूरे क्षेत्र में जमीन के बाजार मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है. ऐसे में यह बेहद जरूरी हो गया है कि अधिग्रहण की जाने वाली जमीन की मुआवजा दरों को भी वर्तमान बाजार भाव के अनुसार संशोधित किया जाए.

आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाने की मांग

अपने पत्र में विधायक धीरेंद्र सिंह ने प्राधिकरण के अधिकारियों से मांग की है कि वर्तमान सर्किल रेट और मुआवजा दरों की जल्द से जल्द समीक्षा की जाए. बाजार दरों के अनुसार मुआवजा बढ़ाने का प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाए और इस पर फैसला लिया जाए. किसानों एवं प्रभावित परिवारों को उनकी जमीन का उचित हक दिलाया जाए.

विधायक ने स्पष्ट किया कि असली विकास तभी सार्थक है, जब देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी बेशकीमती जमीन देने वाले किसानों का सम्मान और उनका हित पूरी तरह से सुरक्षित रहे.

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Published at : 07 Apr 2026 10:46 PM (IST)
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