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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडJewar Airport News: एयरपोर्ट के पास अपना घर लेने का मौका, यमुना प्राधिकरण लाया 973 प्लॉट की स्कीम, 6 मई से आवेदन शुरू

Jewar Airport News: एयरपोर्ट के पास अपना घर लेने का मौका, यमुना प्राधिकरण लाया 973 प्लॉट की स्कीम, 6 मई से आवेदन शुरू

Greater Noida News In Hindi: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की तैयारी चल रही है. जिससे बड़ी संख्या में लोग इस इलाके में अपने घर का सपना पूरा कर सकेंगे.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 08 Apr 2026 03:52 PM (IST)
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ग्रेटर नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद यमुना क्षेत्र तेजी से विकास की राह पर बढ़ रहा है. यहां मल्टी ट्रांसपोर्ट हब, संस्थागत क्षेत्र, कंपनियां और अन्य औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की तैयारी चल रही है. ऐसे में बड़ी संख्या में लोग इस इलाके में अपना घर बनाने का सपना देख रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए यमुना प्राधिकरण ने लोगों को एक और मौका दिया है, जिससे वे अपने घर का सपना साकार कर सकें.

973 रेजिडेंशियल प्लॉट की नई योजना शुरू

लंबे समय के बाद यमुना प्राधिकरण ने 973 रेजिडेंशियल प्लॉट की नई योजना शुरू की है. इस योजना के तहत इच्छुक आवेदक 6 मई से आवेदन कर सकेंगे. आवेदन की अंतिम तिथि भी 6 मई ही निर्धारित की गई है, जिसके बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. योजना का ड्रॉ 18 जून को किया जाएगा, जिसमें सफल आवेदकों का चयन किया जाएगा.

यह प्लॉट यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 15सी, सेक्टर 18 और सेक्टर 24ए में उपलब्ध होंगे. प्लॉट का आकार 162 वर्ग मीटर से लेकर 290 वर्ग मीटर तक रखा गया है, ताकि विभिन्न वर्ग के लोग अपनी जरूरत के अनुसार आवेदन कर सकें. योजना में 162, 183, 184, 200, 223 और 290 वर्ग मीटर के प्लॉट शामिल हैं. इनमें 200 वर्ग मीटर के सबसे अधिक 481 प्लॉट और 162 वर्ग मीटर के 476 प्लॉट हैं, जबकि 290 वर्ग मीटर के केवल 2 प्लॉट ही उपलब्ध हैं.

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विभिन्न श्रेणियों के लिए 22.5 प्रतिशत कोटा आरक्षित

इसके अलावा, यमुना प्राधिकरण ने विभिन्न श्रेणियों के लिए 22.5 प्रतिशत कोटा आरक्षित रखा है, जिसमें किसानों के लिए 17.5 प्रतिशत आरक्षण शामिल है. आवेदन करते समय आवेदकों को प्लॉट की कुल कीमत का 10 प्रतिशत जमा करना होगा. ड्रॉ में असफल होने वाले आवेदकों की जमा राशि पूरी तरह वापस कर दी जाएगी.

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Published at : 08 Apr 2026 03:52 PM (IST)
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