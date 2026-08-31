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अंकित बालियान के घर पहुंचे जयंत चौधरी, परिजनों से की मुलाकात
हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में दो आरोपियों के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद आज राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने अंकित के परिवार से मुलाकात की है.
हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में दो आरोपियों के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद आज राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने अंकित के परिवार से मुलाकात की और संवेदना प्रकट की. इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी अंकित के परिवार के साथ हैं. पुलिस की जांच अभी भी चल रही है कल मैं इस हत्या के मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी से मिला।अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और इस स्थिति में जांच में समय लगता है.
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