Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'ये कोई PDA नहीं, पीड़ा और बौखलाहट है', अखिलेश पर बरसे जयंत चौधरी

'ये कोई PDA नहीं, पीड़ा और बौखलाहट है', अखिलेश पर बरसे जयंत चौधरी

जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि आज कुछ लोग उन्हें सिखाने की बात करते हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि यह चौधरी चरण सिंह का समाज है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 30 Aug 2026 04:08 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रविवार को लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला. चौधरी चरण सिंह की विरासत का जिक्र करते हुए जयंत ने कहा कि जो पार्टी उनकी फोटो लगा कर वोट मांगती है वो उन्हें सिर्फ चुनाव के समय पर याद करती है.

जयंत चौधरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह के आशीर्वाद से कई लोगों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, झंडे का रंग बदला, लेकिन चुनाव आते ही उन्हें चौधरी चरण सिंह याद आती हैं और चुनाव के बाद भूल जाते हैं. उन्होंने कहा, चौधरी चरण सिंह के कामों को कोई भुला नहीं सकता है. 

यह भी पढ़ें: रुद्रपुर में भड़काऊ भाषण पर मौलाना गिरफ्तार, वीडियो वायरल के बाद एक्शन

'ये कोई PDA नहीं, ये पीड़ा और बौखलाहट है'

जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि आज कुछ लोग उन्हें सिखाने की बात करते हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि यह चौधरी चरण सिंह का समाज है. उन्होंने कहा, इस चुनाव में आपको चौधरी चरण सिंह का समाज जवाब देगा. ये कोई PDA नहीं है, ये पीड़ा है, ये बौखलाहट है. उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह जातीय ध्रुवीकरण के पक्ष में नहीं थे. उनका प्रयास था कि कमजोर वर्गों को अवसर मिले और धीरे-धीरे राजनीतिक व्यवस्था के जरिए सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आए.

'हर घटना में जाति का चश्मा लगाने की कोशिश'

जयंत चौधरी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में हर घटना को जाति के चश्मे से देखने की कोशिश की जाती है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज कर संगठन और भाईचारे को मजबूत करना होगा. उन्होंने कहा कि RLD कार्यकर्ताओं की पहचान यह है कि उनके पास विवाद लेकर आने वाला व्यक्ति यह नहीं कहता कि कौन किस पार्टी का है, बल्कि वह समाधान की बात करता है. कार्यकर्ताओं को लोगों को साथ बैठाकर विवाद सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए.

युवाओं को संगठन से जोड़ने पर जोर

जयंत चौधरी ने पार्टी की नई टीम का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें बड़ी संख्या में युवा हैं. उन्होंने कहा, "Gen-Z ने बवाल बना रखा है, Gen-Alpha बोल रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, मैं तो Gen-X हूं." उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और संघर्ष के बारे में बताना जरूरी है. युवाओं को यह समझना होगा कि वे कहां से आए हैं, उनकी लड़ाई क्या है और उनकी पहचान क्या है.

डिफेंस कॉरिडोर में रोजगार के अवसरों पर फोकस

जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर और रोजगार के अवसरों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि डिफेंस कॉरिडोर के तहत लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट में काम हो रहा है. उन्होंने कहा कि लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. ऐसे में कौशल विकास कार्यक्रमों को उद्योगों की जरूरत के साथ जोड़ना जरूरी है. ITI, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों से निकलने वाले युवाओं को बेहतर अवसर देने की दिशा में काम किया जाना चाहिए.

शिक्षा को लेकर भी बोले जयंत

जयंत चौधरी ने कहा कि शिक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है. अभिभावकों और शिक्षकों को मिलकर अगली पीढ़ी के भविष्य की चिंता करनी होगी. उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज के भविष्य का निर्माण करते हैं और बच्चों का अपने शिक्षकों पर काफी भरोसा होता है. ऐसे में सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त सभी स्कूलों की स्थिति सुधारने में समाज की भागीदारी जरूरी है.

'जिन्होंने स्कूल बंद कराया अब वह खुलवाने की बात कर रहे हैं' 

जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि जो आज स्कूल खुलवाने की बात कर रहे हैं उन्होंने अपने जमाने में स्कूलों में खुलेआम नकल करवाई. राज्य सरकार में प्राथमिक विद्यालयों का बजट बेहद कम था. 2016 में बिना बजट मिले स्कूल बंद हो रहे थे. जिन्हें हमारी सरकार ने दोबारा खोलने का काम किया है. 

यह भी पढ़ें: JPNIC पर CM योगी का अखिलेश पर हमला, बोले- 'सपा के भ्रष्टाचार का जीवंत स्मारक'

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 30 Aug 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये कोई PDA नहीं, पीड़ा और बौखलाहट है', अखिलेश पर बरसे जयंत चौधरी
'ये कोई PDA नहीं, पीड़ा और बौखलाहट है', अखिलेश पर बरसे जयंत चौधरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विदेश में एकता की बातें और यहां देश को...', मोहन भागवत के बयान पर अखिलेश का तंज
'विदेश में एकता की बातें और यहां देश को...', मोहन भागवत के बयान पर अखिलेश का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमें गोरखपुर में स्पेन दिखता है, तुम आंख के अंधे...', मंच से बोले रवि किशन
'हमें गोरखपुर में स्पेन दिखता है, तुम आंख के अंधे...', मंच से बोले रवि किशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रुद्रपुर में भड़काऊ भाषण पर मौलाना गिरफ्तार, वीडियो वायरल के बाद एक्शन
रुद्रपुर में भड़काऊ भाषण पर मौलाना गिरफ्तार, वीडियो वायरल के बाद एक्शन
Advertisement

वीडियोज

Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Nepal Flood Latest Update | Breaking: दुनिया के सबसे 'वायरल घर' का रहस्य क्या है ? | Bhote Koshi
Breaking | Flood Alert | Chitrakoot Flood: कुदरत की निगाह टेढ़ी, चित्रकूट पानी-पानी! | MP News | ABP
Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- Gaurav Khanna को मेरी Bisexuality हॉट लगती थी
Mukesh Khanna की जिद से Shaktimaan अटका? Ranveer Singh को लेकर फिर दिया बड़ा बयान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'इस्लाम का दुश्मन मुसलमानों के बीच...', खामेनेई का किसपर निशाना?
'इस्लाम का दुश्मन मुसलमानों के बीच...', खामेनेई का किसपर निशाना?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बगैर मुसलमानों के इंसानियत...', मोहन भागवत के बयान पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन
'बगैर मुसलमानों के इंसानियत...', मोहन भागवत के बयान पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन
बॉलीवुड
PM नरेंद्र मोदी ने दिग्गज एक्टर उत्तम कुमार को दी श्रद्धांजलि, कहा- 'हमेशा दिलों में राज करेंगे'
PM नरेंद्र मोदी ने दिग्गज एक्टर उत्तम कुमार को दी श्रद्धांजलि, कहा- 'हमेशा दिलों में राज करेंगे'
क्रिकेट
गजब! मेट्रो में खड़े होकर सफर करते दिखे भारतीय दिग्गज, फोटो वायरल
गजब! मेट्रो में खड़े होकर सफर करते दिखे भारतीय दिग्गज, फोटो वायरल
विश्व
यूरेनियम, AI और GIFT सिटी... PM मोदी ने बताया उज्बेकिस्तान से किस पर हुई बात
यूरेनियम, AI और GIFT सिटी... PM मोदी ने बताया उज्बेकिस्तान से किस पर हुई बात
इंडिया
नेपाल बाढ़: एक साड़ी ने बचा ली 21 जिंदगियां, दिल दहला देने वाला किस्सा
नेपाल बाढ़: एक साड़ी ने बचा ली 21 जिंदगियां, दिल दहला देने वाला किस्सा
टेक्नोलॉजी
Chrome को टक्कर देगा Brave! अब बिना असली Email दिए बनाएं अकाउंट
Chrome को टक्कर देगा Brave! अब बिना असली Email दिए बनाएं अकाउंट
ट्रेंडिंग
नेपाल की बाढ़ में बहकर आया लाखों का कैश और ज्वेलरी, वीडियो वायरल
नेपाल की बाढ़ में बहकर आया लाखों का कैश और ज्वेलरी, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
Embed widget