अखिलेश के पोस्टर पर जयंत चौधरी की कार्यकर्ताओं को नसीहत, 'मर्यादा...'

उत्तर प्रदेश के बागपत में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के विवादित पोस्टर लगाए जाने के मामले में केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल (RLD) अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान सामने आया है. जयंत चौधरी ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि ये पोस्टर किसने लगाए और इसके पीछे किसकी मंशा थी.

उन्होंने कहा कि राजनीति में आक्रामकता होना स्वाभाविक है, लेकिन कार्यकर्ताओं को अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए. जयंत चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि सामने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी उत्तेजित हो, उन्हें अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए और किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है.

गन्ना किसानों के हित में बात करे विपक्ष- जयंत

वहीं, चीनी की बढ़ती कीमतों और महंगाई के मुद्दे पर जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नया गन्ना पेराई सत्र शुरू होने वाला है और इसी दौरान गन्ने का रेट तय किया जाना है. किसानों के लिए गन्ने का मूल्य बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है. ऐसे समय में विपक्ष को महंगाई और चीनी की कीमतों की चर्चा करने के बजाय गन्ना किसानों के हितों की बात करनी चाहिए.

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अखिलेश यादव गन्ने का रेट बढ़ाने की कर सकते थे मांग- जयंत

जयंत चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव विपक्ष में रहते हुए सरकार से इस सीजन में गन्ने का रेट बढ़ाने की मांग कर सकते थे. उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के बजाय चीनी और महंगाई को मुद्दा बनाया जा रहा है. जयंत चौधरी के मुताबिक, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह किसानों के हित में मजबूती से आवाज उठाए.

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