जौनपुर: थाने में सिपाही ने लगाई फांसी, सुसाइड से पुलिस महकमे में हड़कंप

जौनपुर के सुरेरी थाना परिसर में तैनात 2025 बैच के सिपाही अभिषेक सिंह ने कथित तौर पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. थाने में आत्महत्या किये जाने से सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया.

जानकारी के मुताबिक सिपाही अभिषेक सिंह गोरखपुर के महुआपार का रहने वाले थे. वहीं आत्महत्या की वजह तलाशने में पुलिस की टीम जुट गई है. पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

(अपडेट जारी है.)