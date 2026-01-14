जौनपुर में चाइनीज मांझे से कटा डॉक्टर का गला, कुछ ही सेकेंड में तड़प तड़पकर मौत

यूपी में चाइनीज मांझे ने एक जान ली है, मामला जौनपुर से सामने आया है, जहां बुधवार को चाइनीज मांझे से एक डॉक्टर की गर्दन कट गई. इस हादसे में कुछ ही सेकेंड के भीतर उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई. आनन फानन में जिला अस्पताल भी ले जाया गया लेकिन, डॉक्टर की मौत हो चुकी थी. घटना लाइन बाजार थाना क्षेत्र के पचहटिया गांव के पास प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल के सामने घटी.

केराकत कोतवाली क्षेत्र के शेखजादा निवासी डॉ. समीर हाशमी हड्डी रोग विशेषज्ञ थे. क्षेत्र में ही उनकी क्लिनिक भी थी. वे लोगों की फिजियोथेरेपी भी किया करते थे. बुधवार की सुबह वे बाइक से जौनपुर जिला अस्पताल में किसी डॉक्टर से मिलने आए थे. वापस लौटते समय प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल के पास अचानक चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए.

चाइनीज मांझे से कटी डॉक्टर की गर्दन

बताया गया कि चाइनीज मांझा से उनका गला कट गया. मांझे की चपेट में आते ही समीर लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े. गिरते ही कुछ सेकेंड में तड़पकर उनकी मौत हो गई. किसी ने फोन कर एम्बुलेंस की मदद से आसपास भेजा लेकिन वहां चिकित्सक ने देखते ही मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद डॉक्टर के घर में कोहराम है और परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.

अस्पताल से वापस आते वक्त हुआ हादसा

अस्पताल में कुछ ही देर बाद शिनाख्त कर समीर के परिजन को वहां बुला लिया गया. पिता मुकीम हाशमी और बड़ा भाई जावेद हाशमी रोते बिलखते अस्पताल पहुंचे. दोनों ने बताया कि समीर पेशे से डॉक्टर थे. सुबह बाइक से निकले थे. वापस आते समय हादसा हो गया. फिलहाल इस मामले अभी पुलिस अधिकारियों की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है. अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले में पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है.

