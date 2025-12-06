हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडधनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 2002 नदेसर शूटआउट केस में अपील खारिज

धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 2002 नदेसर शूटआउट केस में अपील खारिज

Prayagraj News: 2002 में वाराणसी के नदेसर इलाके में धनंजय सिंह पर हुए जानलेवा हमले से जुड़े गैंगस्टर एक्ट मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी अपील को खारिज कर दी.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 06 Dec 2025 04:54 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को शनिवार (6 दिसंबर) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने 2002 में वाराणसी के नदेसर इलाके में धनंजय सिंह पर हुए जानलेवा हमले से जुड़े गैंगस्टर एक्ट मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी अपील को खारिज कर दी. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में यह फैसला जस्टिस लक्ष्मीकांत शुक्ला ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिया.

कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद माना कि गैंगस्टर एक्ट जैसे मामलों में 'पीड़ित' के रूप में व्यक्तिगत शिकायतकर्ता की अपील पोषणीय नहीं है. कोर्ट ने धनंजय सिंह की क्रिमिनल अपील को खारिज कर दिया.

क्या था 2002 का नदेसर शूटआउट ?

बता दें कि यह मामला 4 अक्टूबर 2002 का है, उस वक़त तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह अपनी कार से लौट रहे थे. तभी वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र में नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा के पास उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इसमें धनंजय सिंह मस्त उनके चार साथी घायल हुए थे. जबाब में धनंजय सिंह ने भी गोलियां चलाई थीं.

धनंजय सिंह ने इस हमले में विधायक अभय सिंह, एमएलसी विनीत सिंह और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था.  सभी केन खिलाफ गैंग्स्टर एक्ट में मामला दर्ज हुआ.

ट्रायल कोर्ट में चारों बरी

इस मामले में 29 अगस्त 2025 को वाराणसी के स्पेशल जज (गैंगस्टर एक्ट) सुशील कुमार खरवार ने सुबूतों के अभाव में चारो मुख्य आरोपियों संदीप सिंह, संजय सिंह,विनोद असिंह और सत्येन्द्र सिंह उर्फ़ बबलू को बरी कर दिया. जिसके खिलाफ धनंजय सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी.

उनके वकीलों ने तर्क दिया कि धनंजय सिंह इस मामले में खुद पीड़ित हैं. इसलिए उनकी अपील पोषणीय होनी चाहिए.

कोर्ट ने खारिज की अपील

सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गैंगस्टर एक्ट जैसे मामलों में व्यक्तिगत शिकायत या पीड़ित की अपील कानूनी रूप से वैद्य नहीं है. जस्टिस्ट लक्ष्मीकांत शुक्ला ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट में राज्य द्वारा चलाये अभियोजन में निजी पक्ष का कोई स्थान नहीं. और उनकी अपील खारिज हो गयी.

यहां बता दें कि इन दिनों धनंजय सिंह पर कफ सिरप घोटाले को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं. मुख्य आरोपियों को उनका करीबी बताया जा रहा है. अब राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कोर्ट से रात उनके लिए एक नई चुनौती बन गयी है.

और पढ़ें

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read
Published at : 06 Dec 2025 04:54 PM (IST)
Tags :
Allahabad Highcourt Dhananjay Singh UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में रखी बाबरी मस्जिद की नींव, भड़की BJP बोली- जिसने गंगा-यमुना को हिंदुओं के खून से...
हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में रखी बाबरी मस्जिद की नींव, भड़की BJP बोली- जिसने गंगा-यमुना को हिंदुओं के खून से...
महाराष्ट्र
इंडिगो के मिसमैनेजमेंट से बेंगलुरु में छूटा बहरीन के यात्री का बैग, अब कंपनी से कर दी ये डिमांड
इंडिगो के मिसमैनेजमेंट से बेंगलुरु में छूटा बहरीन के यात्री का बैग, अब कंपनी से कर दी ये डिमांड
क्रिकेट
NZ vs WI: दोहरा शतक ठोक जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक पारी से वेस्टइंडीज को हार से बचाया
दोहरा शतक ठोक जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक पारी से वेस्टइंडीज को हार से बचाया
ओटीटी
'द फैमिली मैन' के मेकर्स ने सीजन 4 को लेकर दिया बड़ा अपडेट, सीरीज होगी और भी इंट्रेस्टिंग
'द फैमिली मैन' के मेकर्स ने सीजन 4 को लेकर दिया बड़ा अपडेट, सीरीज होगी और भी इंट्रेस्टिंग
Advertisement

वीडियोज

Indigo Flight News: हवाई टिकटों के मनमाने किराए पर क्या है सरकार का एक्शन ? | abp News
Khabar Filmy Hain : Bollywood सितारें नजर आए फ़ैशन गोल्स में, सभी अलग- अलग अंदाज़ में दिखे
Saas Bahu Aur Saazish: मैं तुलसी से प्यार करता हूं Noinaका दिल हुआ चकनाचूर
IPO Alert: Wakefit Innovations IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Indigo Flight News: इंडिगो की गड़बड़ी से रुका गायिका उषा उत्थुप का मेगा शो| Flight Cancellation
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में रखी बाबरी मस्जिद की नींव, भड़की BJP बोली- जिसने गंगा-यमुना को हिंदुओं के खून से...
हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में रखी बाबरी मस्जिद की नींव, भड़की BJP बोली- जिसने गंगा-यमुना को हिंदुओं के खून से...
महाराष्ट्र
इंडिगो के मिसमैनेजमेंट से बेंगलुरु में छूटा बहरीन के यात्री का बैग, अब कंपनी से कर दी ये डिमांड
इंडिगो के मिसमैनेजमेंट से बेंगलुरु में छूटा बहरीन के यात्री का बैग, अब कंपनी से कर दी ये डिमांड
क्रिकेट
NZ vs WI: दोहरा शतक ठोक जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक पारी से वेस्टइंडीज को हार से बचाया
दोहरा शतक ठोक जस्टिन ग्रीव्स ने रचा इतिहास, ऐतिहासिक पारी से वेस्टइंडीज को हार से बचाया
ओटीटी
'द फैमिली मैन' के मेकर्स ने सीजन 4 को लेकर दिया बड़ा अपडेट, सीरीज होगी और भी इंट्रेस्टिंग
'द फैमिली मैन' के मेकर्स ने सीजन 4 को लेकर दिया बड़ा अपडेट, सीरीज होगी और भी इंट्रेस्टिंग
विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
न्यूज़
यात्रियों को मिलेगा कैंसिल फ्लाइट के टिकट का रिफंड, सरकार का इंडिगो को आदेश; एयरलाइन को कब तक देना होगा पैसा?
यात्रियों को मिलेगा कैंसिल फ्लाइट के टिकट का रिफंड, सरकार का इंडिगो को आदेश
ट्रेंडिंग
इसे देख दिमाग बंद कर देगा काम करना! स्टेज पर हसीना ने लगाए जोरदार ठुमके तो दिल हार बैठे यूजर्स- वीडियो वायरल
इसे देख दिमाग बंद कर देगा काम करना! स्टेज पर हसीना ने लगाए जोरदार ठुमके तो दिल हार बैठे यूजर्स- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
घर बैठे ऐसे रिन्यू करा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, जान लें कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी
घर बैठे ऐसे रिन्यू करा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, जान लें कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Embed widget