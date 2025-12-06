धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 2002 नदेसर शूटआउट केस में अपील खारिज

उत्तर प्रदेश के जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को शनिवार (6 दिसंबर) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने 2002 में वाराणसी के नदेसर इलाके में धनंजय सिंह पर हुए जानलेवा हमले से जुड़े गैंगस्टर एक्ट मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी अपील को खारिज कर दी. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में यह फैसला जस्टिस लक्ष्मीकांत शुक्ला ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिया.

कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद माना कि गैंगस्टर एक्ट जैसे मामलों में 'पीड़ित' के रूप में व्यक्तिगत शिकायतकर्ता की अपील पोषणीय नहीं है. कोर्ट ने धनंजय सिंह की क्रिमिनल अपील को खारिज कर दिया.

क्या था 2002 का नदेसर शूटआउट ?

बता दें कि यह मामला 4 अक्टूबर 2002 का है, उस वक़त तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह अपनी कार से लौट रहे थे. तभी वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र में नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा के पास उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इसमें धनंजय सिंह मस्त उनके चार साथी घायल हुए थे. जबाब में धनंजय सिंह ने भी गोलियां चलाई थीं.

धनंजय सिंह ने इस हमले में विधायक अभय सिंह, एमएलसी विनीत सिंह और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. सभी केन खिलाफ गैंग्स्टर एक्ट में मामला दर्ज हुआ.

ट्रायल कोर्ट में चारों बरी

इस मामले में 29 अगस्त 2025 को वाराणसी के स्पेशल जज (गैंगस्टर एक्ट) सुशील कुमार खरवार ने सुबूतों के अभाव में चारो मुख्य आरोपियों संदीप सिंह, संजय सिंह,विनोद असिंह और सत्येन्द्र सिंह उर्फ़ बबलू को बरी कर दिया. जिसके खिलाफ धनंजय सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी.

उनके वकीलों ने तर्क दिया कि धनंजय सिंह इस मामले में खुद पीड़ित हैं. इसलिए उनकी अपील पोषणीय होनी चाहिए.

कोर्ट ने खारिज की अपील

सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गैंगस्टर एक्ट जैसे मामलों में व्यक्तिगत शिकायत या पीड़ित की अपील कानूनी रूप से वैद्य नहीं है. जस्टिस्ट लक्ष्मीकांत शुक्ला ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट में राज्य द्वारा चलाये अभियोजन में निजी पक्ष का कोई स्थान नहीं. और उनकी अपील खारिज हो गयी.

यहां बता दें कि इन दिनों धनंजय सिंह पर कफ सिरप घोटाले को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं. मुख्य आरोपियों को उनका करीबी बताया जा रहा है. अब राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कोर्ट से रात उनके लिए एक नई चुनौती बन गयी है.